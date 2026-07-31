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اقتصاد

أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس

أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
31 يوليو 2026 09:55

أعلنت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في دولة الإمارات، اعتماد أسعار الوقود لشهر أغسطس 2026، والتي شهدت تعديلاً محدوداً في أسعار منتجات الجازولين والديزل، تماشياً مع المتغيرات في الأسواق العالمية.

 

ويأتي اعتماد الأسعار ضمن آلية التسعير الشهرية المطبقة في الدولة، التي تستند إلى منظومة مرنة وشفافة تواكب حركة أسعار الطاقة عالمياً، وتعكس تغيراتها في السوق المحلية بصورة متوازنة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق بكفاءة والحفاظ على التوازن بين المتغيرات العالمية ومتطلبات السوق المحلية.

 

وجاءت أسعار الوقود لشهر أغسطس على النحو الآتي:

 

وقود الديزل: 3.80 دراهم لكل لتر.

 

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البنزين "سوبر 98": 3.60 دراهم لكل لتر.

 

البنزين "خصوصي 95": 3.49 دراهم لكل لتر.

 

البنزين "إي بلس 91": 3.41 دراهم لكل لتر.

 

المصدر: وام
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