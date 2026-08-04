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اقتصاد

90 % نمو أرباح «الرمز» خلال النصف الأول

90 % نمو أرباح «الرمز» خلال النصف الأول
4 أغسطس 2026 14:49


دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الرمز كوربوريشن عن تحقيق نتائج مالية قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومةً بأداء أنشطة صناعة السوق وإدارة الأصول والوساطة والمنصة الرقمية.
وارتفع صافي الربح إلى 35.8 مليون درهم، بنمو نسبته 90% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 39 مليون درهم، بزيادة بنسبة 87% على أساس سنوي.
كما ارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى مستوى قياسي بلغ 105.9 مليون درهم، بنمو نسبته 59% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت الأصول تحت الإدارة إلى 1.5 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي الأصول 1.848 مليار درهم، وارتفع صافي حقوق الملكية إلى 580.5 مليون درهم بعائد سنوي نسبته 12%.
وأوضحت الشركة أن صافي دخل العمولات ارتفع بنسبة 35% إلى 30.9 مليون درهم، بدعم من ارتفاع أحجام التداول واستمرار توسُّع منصة «المول المالي الرقمي»، فيما ارتفعت رسوم إدارة الأصول بنسبة 36% إلى 6.4 مليون درهم، نتيجة نمو الأصول تحت الإدارة وزيادة الطلب على المنتجات الاستثمارية.
وأضافت أن إيرادات صناعة السوق ارتفعت بنسبة 45% إلى 10 ملايين درهم، بينما بلغ صافي دخل الفوائد مستوىً قياسياً عند 37.8 مليون درهم، بزيادة نسبتها 48%.
وقال محمد المرتضى الدندشي، العضو المنتدب للمجموعة، إن نتائج النصف الأول من العام تعكس نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا، مع تسجيل أداء قياسي ونمو قوي في الإيرادات وتقدُّم ملموس عبر الاستشارات الإقليمية لأسواق رأس المال وصناعة السوق وإدارة الأصول والخدمات المالية الرقمية.

 

شركة الرمز
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