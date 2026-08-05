«الشراع» يحصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي



دبي (الاتحاد)

حقق «الشراع» المقر الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، إنجازاً عالمياً جديداً بحصوله على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) (فئة الإنشاءات الجديدة)، محققاً المستوى البلاتيني، وهو أعلى مستويات الاعتماد في نظام LEED الذي يمنحه المجلس الأميركي للمباني الخضراء (USGBC)، وذلك بإحرازه 102 نقطة من أصل 110 نقاط، بما يؤكد مكانة المبنى كأحد أبرز المشاريع الحكومية المستدامة على مستوى العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحرص على أن تسهم جميع مشاريعنا ومنشآتنا في تعزيز مكانة دبي كنموذج عالمي للمدن الذكية والمستدامة.

ويعكس حصول «الشراع»على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) (فئة الإنشاءات الجديدة)، المستوى البلاتيني: التزامنا بدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تطوير بنية تحتية رائدة ترتكز على كفاءة الطاقة والاستدامة والتقنيات الذكية.

وأضاف معالي الطاير: «يُعد «الشراع» أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، إذ ينتج من الطاقة النظيفة أكثر مما يستهلكه سنوياً، ما يرسخ ريادة الهيئة في مجالي الابتكار والاستدامة من خلال نموذج متكامل يجمع بين التصميم المستدام، والتقنيات الرقمية المتقدمة، وكفاءة التشغيل، وبيئة عمل عصرية تدعم الإنتاجية والابتكار».وتبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية الكهروضوئية في «الشراع» نحو 5 ميجاوات تشمل الألواح الكهروضوئية المثبتة على سطح المبنى والألواح المدمجة في الواجهات. وتم تزويد المبنى بروبوتات متخصصة لتنظيف الألواح الشمسية، بما يحافظ على كفاءتها التشغيلية ويعزز إنتاجيتها كما يضم المبنى أكثر من آلاف نقطة بيانات يتم رصدها وإدارتها لحظياً عبر منظومة رقمية متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتحسين أداء أنظمة المبنى، إضافة إلى ذلك، يضم المبنى 46 نقطة لشحن المركبات الكهربائية، ويعتمد حلولاً متكاملة لإدارة المياه وإعادة استخدامها، إلى جانب أنظمة ذكية للتحكم في الإضاءة وجودة الهواء والتبريد، بما يعزز كفاءة التشغيل ويوفر بيئة عمل صحية ومستدامة.