شراكة بين «مركز أعمال دبي الجنوب» و«سوني» لدعم الشركات الناشئة

دبي (الاتحاد)

أعلنت منصة دبي الجنوب للأعمال، المنطقة الحرة الرقمية بالكامل، عن إطلاق شراكة استراتيجية مع شركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا، لتوفير تقنيات سوني وخبراتها وبرامجها التعليمية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات النامية العاملة في المنطقة الحرة.

وتتيح الاتفاقية لشركات المنصة الوصول إلى مزايا وعروض سوني الحصرية، بالإضافة إلى برنامج غني من ورش العمل والدورات المتخصصة والمصممة لتزويد المؤسسين بالإمكانات اللازمة لإطلاق شركاتهم وتوسيع أعمالهم.

وتغطي الجلسات مجالات صناعة المحتوى، والتسويق الرقمي، وبناء العلامات التجارية، وتنمية الأعمال، ويقدمها متخصصون من سوني في منصة دبي الجنوب للأعمال منطقة حرة.

تم توقيع اتفاقية الشراكة خلال حفل أقيم في مقر «دبي الجنوب» من قبل سيف آل علي مدير إدارة التراخيص وإدارة المنطقة الحرة في مؤسسة مدينة دبي للطيران، وجوبين جوجو المدير العام لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعزز هذا التعاون منظومة «دبي الجنوب» لتشمل ما هو أبعد من مجرد تأسيس الشركات، فإلى جانب إصدار التراخيص، وخدمات التأشيرات، والشراكات المصرفية، ودعم الأعمال بعد الترخيص، ستُواصل المنطقة الحرة تقديم الحلول العملية التي يمكن للمؤسسين تطبيقها مباشرةً في عملياتهم.

وبموجب الاتفاقية، تصبح سوني الشريك التقني للمنطقة الحرة، حيث توفر للمؤسسين مجموعة من المعدات المبتكرة والمعارف التطبيقية، مما يتيح لهم الارتقاء بمستوى المحتوى الذي يقدمونه، وتعزيز علامتهم التجارية، وتنمية أعمالهم.

تؤثر قدرة الشركات الناشئة على إنتاج محتوى موثوق وإبراز هوية العلامة التجارية على مدى وصولها إلى العملاء، وكيفية تقييم المستثمرين لها، وسرعة نموها.

ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن شركات منصة دبي الجنوب للأعمال من الوصول إلى تقنيات التصوير والصوت الاحترافية بشروط تفضيلية، بالإضافة إلى إرشادات عملية حول كيفية استخدامها بكفاءة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سيف آل علي، مدير إدارة التراخيص وإدارة المنطقة الحرة: «تعزز هذه الشراكة مع سوني التزامنا بإرساء بيئة داعمة تُمكّن المؤسسين من الوصول إلى التقنيات والمعارف التي تعزز نمو شركاتهم، ويتجاوز دورنا مجرد تأسيس الشركات، فمن خلال التعاون مع شركاء يمتلكون خبرات حقيقية تُثري مجتمعنا، نواصل تعزيز منظومة ريادة الأعمال التي يعتمد عليها رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في توسيع حضورهم داخل دولة الإمارات وخارجها».

من جانبه، قال جوبين جوجو المدير العام لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا: «يحظى رواد الأعمال والشركات الناشئة في جميع أنحاء المنطقة بفرصة فريدة لبناء علامات تجارية قوية، والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، وتعزيز القدرة على التوسع من خلال الجمع بين أحدث التقنيات والحلول المعرفية العملية.



