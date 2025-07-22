أول روبوت في العالم يستبدل بطاريته ويتخذ قراراته من دون تدخل بشري

في عالم الروبوتات البشرية المليء بالأفكار الغريبة والمذهلة، برز هذا العام روبوت استثنائي يتميّز بقدرته على تغيير بطاريته بنفسه، مما يجعله قادرًا على العمل بشكل مستقل طوال اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع.

تصميم بشري ووزن خفيف

الروبوت "Walker S2"، الذي طوّرته شركة UBTECH الصينية، يبلغ طوله 162 سنتيمترًا (أي ما يعادل 5 أقدام و3 إنشات)، ويزن حوالي 43 كيلوجرامًا، ما يجعله بحجم ووزن شخص بالغ صغير البنية.

اقرأ أيضاً.. روبوت ذكي لتوصيل البضائع عبر شبكة المترو في الصين

قدرة فريدة: تبديل البطارية الذاتي

الميزة الأبرز في هذا الروبوت، والتي وصفها ممثلو الشركة بأنها الأولى من نوعها على مستوى العالم، هي قدرته على إزالة بطاريته وإعادة شحنها بالكامل من دون الحاجة لأي تدخل بشري. ففي مقطع ترويجي نُشر بتاريخ 17 يوليو على منصة يوتيوب، يظهر الروبوت وهو يتوجه إلى محطة شحن البطاريات، ثم يدير ظهره للمحطة ويستخدم ذراعيه لإزالة البطارية المثبتة على ظهره ووضعها في مكانها المخصص لإعادة الشحن. بعد ذلك، يستخرج بطارية مشحونة جديدة ويقوم بتركيبها في منفذ الطاقة الخاص به.بحسب موقع "livescience"





إدارة ذكية للطاقة

يتمتع الروبوت بقدرة على استشعار مستوى الطاقة المتبقي، ويتخذ قرارات ذاتية بشأن ما إذا كان من الأفضل استبدال إحدى البطاريتين أو التوجه للشحن، وذلك استنادًا إلى أولوية المهام التي ينفذها. ويستخدم النظام بطاريتين من نوع ليثيوم بجهد 48 فولت، بحيث يمكنه المشي لمدة ساعتين أو الوقوف لمدة أربع ساعات قبل نفاد الطاقة. وتستغرق عملية شحن البطارية بالكامل 90 دقيقة.

استخدامات متعددة ومزايا تقنية

صُمم Walker S2 ليُستخدم في بيئات مثل المصانع أو كمضيف آلي يستقبل الزوار في الأماكن العامة. يتميز بامتلاكه 20 درجة حرية (أي عدد الحركات الممكنة للمفاصل والآليات)، كما أنه يدعم الاتصال بشبكات Wi-Fi وBluetooth، ما يتيح له التفاعل بكفاءة مع الأنظمة الذكية الأخرى.

تمثّل هذه الخطوة إنجازاً غير مسبوق في مسيرة تطوّر الروبوتات الذكية، حيث يجسّد "Walker S2" نقلة نوعية من الأنظمة المحدودة إلى كيانات آلية قادرة على العمل واتخاذ القرار بشكل مستقل. وبينما تواصل الصين دفع حدود التكنولوجيا، قد يكون هذا الروبوت بداية عصر جديد تُعاد فيه صياغة العلاقة بين الإنسان والآلة.

لمياء الصديق (أبوظبي)