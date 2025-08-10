الصين تفتتح أول متجر لبيع الروبوتات البشرية في العالم

في عرض أشبه بمشهد من أفلام الخيال العلمي، أزاحت الصين الستار عن أول متجر في العالم مخصص لبيع الروبوتات البشرية والاستهلاكية، حيث يتجول الزوار بين أكثر من 100 نموذج روبوت يؤدي مهام مذهلة: من إعداد القهوة إلى تعليم نظرية النسبية على لسان نسخة آلية من ألبرت أينشتاين. هذه الخطوة الجريئة تؤكد طموح بكين في ترسيخ موقعها كقوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.



روبوتات تتحدث وتطهو وتبدع



يقع المتجر في قلب حديقة صناعية متخصصة بالروبوتات في منطقة ييتشوانغ بالعاصمة بكين، ويضم منتجات لأكثر من 40 شركة صينية، من بينها Ubtech Robotics وUnitree Robotics.

المعرض يضم روبوتات طاهية تعد الفطائر وتحضر القهوة، وأخرى رياضية تسدد الكرات في السلة، وأخرى فنية ترسم لوحات، إضافة إلى حيوانات أليفة آلية، ونماذج بملامح شخصيات تاريخية مثل أينشتاين الذي يشرح للزوار مبادئ الفيزياء.

كما يتيح المتجر للزوار التفاعل مع مجموعة متنوعة من الروبوتات، من كلاب آلية إلى لاعبي شطرنج ذكيين.





خدمات على طريقة وكالات السيارات



أوضح مدير المتجر وانغ ييفان أن الهدف هو جعل الروبوتات جزءًا من الحياة اليومية، معتمدًا نموذج "4S" الشبيه بوكالات السيارات، والذي يشمل: المبيعات، وقطع الغيار، والصيانة، واستطلاعات احتياجات العملاء لتخصيص الحلول المناسبة.



ووفقاً لموقع "TRT Global" تتراوح أسعار الروبوتات بين 2000 يوان (نحو 278 دولارًا) إلى عدة ملايين من اليوان، وفقًا لحجمها ووظائفها.





تزامن مع مؤتمر الروبوتات العالمي 2025



افتتاح المتجر جاء متزامنًا مع انطلاق مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 في بكين، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية ودولية، وعرض أكثر من 1500 منتج، بينها 100 ابتكار يُكشف عنه لأول مرة.

الألعاب العالمية للروبوتات البشرية



في حدث جديد يبرز مكانة الصين في عالم الروبوتات، تستعد بكين لاستضافة أولى ألعاب الروبوتات البشرية العالمية من 14 إلى 17 أغسطس، بمشاركة فرق من أكثر من 20 دولة في مسابقات متنوعة تشمل ألعاب القوى، والرقص، وكرة القدم، ما يضفي طابعًا ترفيهيًا ورياضيًا على التقدم التكنولوجي.





دعم حكومي غير مسبوق



شهد القطاع دعمًا حكوميًا ضخمًا، إذ تجاوزت قيمة الإعانات 20 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما تستعد بكين لإطلاق صندوق استثماري بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) لدعم الشركات الناشئة في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

هذه الاستثمارات الضخمة تأتي في إطار سعي الصين لمواجهة تحديات مثل شيخوخة السكان وبطء النمو الاقتصادي، عبر توظيف الروبوتات في الطب والصناعة والخدمات.







مستقبل يطرق الأبواب





افتتاح هذا المتجر ليس مجرد حدث تجاري، بل بداية حقبة جديدة تدخل فيها الروبوتات إلى كل منزل، لتصبح جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية وشريكًا في العمل والمنزل، في مشهد يعيد تعريف مفهوم الحياة العصرية.







