GPT-5.. ذكاء اصطناعي بمستوى الدكتوراه يكسر حدود المعرفة

في لحظة فارقة بتاريخ الذكاء الاصطناعي، أطلقت شركة OpenAI نموذجها الأحدث GPT-5، الذي يعد نقلة نوعية في القدرات التحليلية والمنطقية. هذا الإصدار لا يمثل مجرد تحديث تقني، بل ثورة حقيقية في طريقة تفاعل البشر مع التكنولوجيا، فاتحًا أبوابًا واسعة للابتكار في مختلف المجالات، من البرمجة والتعليم إلى الصحة وصناعة المحتوى.

ومع إتاحته لجميع مستخدمي منصة ChatGPT، سواء كانوا مجانين أو مشتركين، بدأت رحلة جديدة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. لكن في خضم هذا الحماس، ظهرت أصوات ناقدة تتحدث عن بعض المشاكل في الأداء وتغيير نماذج سابقة اعتاد عليها المستخدمون.





قفزة نوعية.. من طالب ثانوي إلى خبير دكتوراه







خلال عرض تقديمي دام أكثر من ساعة ونصف، أوضح سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة OpenAI، أن تطور نماذج GPT يشبه التطور من التحدث مع طالب في الثانوية (GPT-3)، إلى مستوى طالب جامعي (GPT-4)، والآن مع GPT-5 نصل إلى مستوى "خبير دكتوراه" يملك قدرة تفكير وتحليل متقدمة. النموذج الجديد أظهر تفوقاً ملحوظاً في اختبارات عالمية مثل SWE-bench وAIME 2025، مع تقليل كبير لمشكلة "الهلوسة" أو اختلاق المعلومات، مما يزيد من موثوقية الردود ودقتها.

متاح للجميع بثلاث نسخ تناسب كل الاحتياجات





أعلنت OpenAI عن توفير GPT-5 بثلاث نسخ رئيسية لتناسب مختلف المستخدمين:

GPT-5 الكامل: معزز للمهام المنطقية المعقدة.



GPT-5 Mini: نسخة أخف وأسرع تناسب التطبيقات التي تحتاج إلى استجابة فورية وخفيفة.



GPT-5 Nano: نسخة فائقة السرعة لتطبيقات زمن الاستجابة فيها حاسم.



يتمتع المشتركون في الباقات المدفوعة بحدود استخدام أعلى وخدمات متقدمة، بينما يستطيع المستخدمون المجانيون الوصول إلى النموذج الكامل مع حدود استخدام معينة، وبعد الوصول إليها يتم تحويلهم إلى النسخة المصغرة.



قدرات مذهلة في البرمجة والتطبيقات التفاعلية





خلال العرض، أظهر GPT-5 قدرة فريدة في "الترميز الإبداعي"، حيث يمكنه ابتكار تطبيقات كاملة بناءً على طلب بسيط. فقد أنشأ خلال ثوانٍ تطبيق ويب تعليمي لتعلم الفرنسية يشمل بطاقات تعليمية واختبارات وتتبّع التقدم. كذلك تم تطوير ألعاب تفاعلية ثلاثية الأبعاد مثل لعبة "الفأر والجبن" التي تنطق كلمات فرنسية عند الفوز، مما يدمج بين التقنية والترفيه بأسلوب جديد.





الأمان والشفافية في المقدمة





لم تركز OpenAI فقط على الأداء، بل حرصت على تعزيز أمان GPT-5. إذ بات النموذج يقدم "إجابات آمنة" بدلاً من الرفض المباشر للأسئلة الخطرة، مع شرح واضح لأسباب رفض بعض الطلبات، ما يعزز الشفافية ويزيد من ثقة المستخدمين.



نقلة نوعية في مجال الصحة والتعليم



في مجال الرعاية الصحية، يُمكن لـ GPT-5 تحليل الأعراض بدقة واقتراح أسئلة إضافية تساعد المستخدمين على التواصل مع أطبائهم بشكل أفضل. كما يقدّم ميزات تعليمية مبتكرة مثل وضع "الدراسة والتعلم" باستخدام الصوت والصورة، بالإضافة إلى دمج خدمات مثل Gmail وGoogle Calendar لتخصيص تجربة المستخدم.





التحديات والانتقادات: هل GPT-5 أقل ذكاءً من سابقه؟





على الرغم من التقدم الهائل، أبدى عدد من مستخدمي ChatGPT استياءً من أن GPT-5 يبدو "أقل ذكاءً" أو "أبرد شخصية" مقارنة بنموذج GPT-4o السابق الذي تم سحبه.



خلال جلسة أسئلة وإجابات على Reddit، طالب مستخدمون OpenAI بإعادة GPT-4o، ما دفع سام ألتمان للرد بأن الشركة ستسمح لمشتركي Plus بالاختيار بين استخدام GPT-5 أو GPT-4o لفترة معينة، مع متابعة استخدام كل نموذج لاتخاذ قرار مستقبلي.

المشكلة تعود جزئيًا إلى "الموجه الذكي" الذي يحدد أي نسخة من النموذج يجب استخدامها في كل مهمة، والذي لم يكن يعمل كما هو متوقع عند إطلاق GPT-5. ووعد ألتمان بأن الأداء سيتحسن قريبًا مع مزيد من الشفافية حول النموذج المستخدم في الرد.







GPT-5 في قلب منتجات التكنولوجيا الكبرى



تم دمج GPT-5 في منتجات مايكروسوفت مثل Microsoft 365 Copilot، ونسخة Copilot للمستهلكين، بالإضافة إلى Azure AI Foundry لتسهيل دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الخارجية. وأشاد آرون ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة Box، بقدرات GPT-5 في معالجة المستندات المعقدة وتحليلها بدقة غير مسبوقة.







GPT-5.. فريق خبراء في جيبك



وصف سام ألتمان GPT-5 بأنه أشبه بـ "فريق من خبراء حاصلين على شهادات دكتوراه في متناول يدك في أي وقت"، مشيرًا إلى أن الحواجز أمام تنفيذ الأفكار تقلصت بشكل كبير، والآن بإمكان المستخدمين تحقيق مشاريعهم بطرق جديدة كليًا عبر هذا الذكاء الاصطناعي المتطور.



ذكاء اصطناعي يغير المستقبل



تمثل GPT-5 ثورة حقيقية في عالم الذكاء الاصطناعي، مع قدرة غير مسبوقة على التفكير والتحليل والتعلم الذاتي، ما يفتح آفاقاً واسعة للابتكار في مختلف القطاعات. إلا أن هذا التقدم يأتي مع تحديات هامة تتعلق بالشفافية، الأمان، واحتمالية سوء الاستخدام، مما يستوجب استمرار اليقظة والتطوير لضمان استفادة البشرية بأقصى حد مع تقليل المخاطر المحتملة.

مع GPT-5، بات الذكاء الاصطناعي أقرب إلى الواقع اليومي أكثر من أي وقت مضى، حيث يتجاوز حدود الآلات ليصبح شريكًا حقيقيًا في الإبداع، العمل، والحياة.





