جوجل تطلق أداة ذكية لتوفير رحلات الطيران بأسعار مذهلة

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي باسم Flight Deals لمساعدة المسافرين على العثور على أفضل عروض رحلات الطيران.







تأتي هذه الأداة ضمن خدمة Google Flights، وتهدف إلى تسهيل التخطيط للسفر عبر استخدام استفسارات اللغة الطبيعية، ما يسمح للمستخدمين بالبحث عن رحلات بأسلوب مرن ودقيق، سواء كانوا يبحثون عن رحلات أسبوعية قصيرة، رحلات تزلج طويلة، أو أي تجربة سفر مخصصة حسب تفضيلاتهم. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم إدخال استفسارات مثل "رحلة أسبوعية هذا الشتاء إلى مدينة مشهورة بالطعام، رحلات مباشرة فقط" أو "رحلة تزلج لمدة 10 أيام إلى منتجع عالمي مع الثلوج"، لتقوم الأداة بتحليل هذه الطلبات وعرض الخيارات المناسبة بسرعة وكفاءة، وفق ما نشرته جوجل على مدونتها الرسمية وأكدته لموقع TechCrunch.





Flight Deals





تعتمد أداة Flight Deals على نسخة مخصصة من نموذج Gemini 2.5، وتستفيد من بيانات مباشرة من شركات الطيران ومزودي خدمات السفر لضمان دقة الأسعار وموثوقيتها. تقوم الأداة بترتيب النتائج وفق نسبة التوفير، بحيث تظهر العروض ذات التوفير الأعلى أولاً، وفي حال تساوي النسب يتم عرض السعر الأقل. العروض التي لا تحمل شارة التوفير تُرتب بحسب السعر الأدنى. ونظرًا لتقلب الأسعار بشكل مستمر، قد تختلف ترتيب العروض وتوافرها من وقت لآخر، ما يجعل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي أمرًا أساسيًا لتوفير الوقت والمال.

اقرأ أيضاً.. مفاجأة من جوجل.. ذكاء اصطناعي على هاتفك بلا إنترنت









رقابة تنظيمية ومنافسة في سوق السفر







تأتي هذه الخطوة لجوجل في وقت يزداد فيه اهتمام الهيئات التنظيمية مثل المفوضية الأوروبية بمراقبة نشاط الشركة والتأكد من عدم تفضيلها لخدماتها بما قد يضر المنافسة في سوق السفر. وتسعى جوجل إلى الالتزام بقوانين الأسواق الرقمية، مع خطط لإضافة ميزات مثل مربع مقارنة الأسعار في نتائج البحث. في الوقت نفسه، تواصل شركات السفر الكبرى دمج حلول الذكاء الاصطناعي لتسهيل تخطيط الرحلات، ما يجعل دخول جوجل متأخرًا نسبيًا، لكن بحجمها وانتشارها العالمي، يمكن أن تشكل أداة Flight Deals منافسًا قويًا إذا نجحت في جذب المستخدمين وحققت تجربة مميزة.







الإطلاق التجريبي وخيارات المستخدم





بدأت جوجل بإطلاق Flight Deals بشكل تجريبي في الولايات المتحدة وكندا والهند، بهدف جمع الملاحظات وتحسين تجربة التخطيط للسفر عبر الذكاء الاصطناعي. كما أكدت الشركة أن استفسارات المستخدمين تُعامل مثل سجل البحث، ويمكن للمستخدمين إدارة أو حذف تاريخ البحث الخاص بهم عبر قسم MyActivity. إلى جانب ذلك، ستستمر واجهة البحث التقليدية Google Flights بالعمل، مع تحديثات جديدة تشمل خيار استبعاد فئة Economy الأساسية للرحلات داخل الولايات المتحدة وكندا، ما يمنح المستخدمين خيارات أوسع وأكثر مرونة عند حجز تذاكرهم.





اقرأ أيضاً.. جوجل "Doppl".. تجربة الملابس افتراضياً قبل شرائها









مستقبل الذكاء الاصطناعي في تخطيط السفر



تمثل أداة Flight Deals جزءًا من تجربة أوسع لجوجل في دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدماتها المختلفة، بهدف منافسة شركات مثل OpenAI وAnthropic وPerplexity. ومع اعتماد المستخدمين على الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت والمال، من المتوقع أن تساهم هذه الأدوات في إعادة تعريف كيفية البحث عن الرحلات وحجزها، وجعل تجربة السفر أكثر سهولة وكفاءة.

إسلام العبادي(أبوظبي)