"واتساب" يحظر روبوتات الذكاء الاصطناعي العامة نهائيًا

في خطوة مفاجئة صنعت صدمة في عالم الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة Meta أن تطبيق واتساب سيمنع أي روبوت محادثة عام، بما في ذلك ChatGPT وPerplexity، من العمل على منصته ابتداءً من 15 يناير 2026. القرار يجعل Meta AI المساعد الافتراضي الوحيد المسموح به، ويؤكد أن واتساب مصممة أساسًا لدعم الأعمال التجارية وخدمة العملاء، وليس لتوزيع مساعدين افتراضيين عامين.





جاء التغيير عبر تعديل صارم في سياسة WhatsApp Business API، حيث لن يُسمح لمطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي، بما في ذلك نماذج اللغة الكبيرة والمساعدين الافتراضيين العامين، باستخدام واجهة الأعمال لتقديم هذه التقنيات إذا كانت الوظيفة الأساسية لها هي خدمة المستخدمين مباشرة. سيؤثر هذا القرار بشكل مباشر على مساعدين افتراضيين مثل ChatGPT من OpenAI وPerplexity وLuzia وPoke.



وأكدت Meta أن القرار لا يشمل الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء. فعلى سبيل المثال، شركات السياحة التي تعتمد على روبوتات للإجابة على استفسارات العملاء لن تتأثر بالقرار. وأوضح المتحدث باسم الشركة لـ TechCrunch أن السبب وراء الحظر هو الاستخدام غير المتوقع للمنصة لتشغيل روبوتات عامة، ما تسبب في عبء كبير على النظام وزيادة هائلة في حجم الرسائل، وهو ما دفع Meta إلى منع هذه الاستخدامات خارج نطاق التصميم المقصود للـ API.



ويعود القرار أيضًا لأسباب مالية وتقنية، إذ أن WhatsApp Business API يشكل مصدر دخل رئيسيًا للمنصة، حيث تفرض الرسوم على الشركات وفق نوع الرسائل، سواء كانت تسويقية، خدمية، للتوثيق أو للدعم. روبوتات مثل ChatGPT وPerplexity ولدت حجم رسائل هائل لم يكن هناك أي بند يسمح بتحصيل رسوم عليه، ما شكل تحديًا ماليًا كبيرًا لـ Meta. وأشار مارك زوكربيرج خلال مؤتمر أرباح Q1 2025 إلى أن الرسائل التجارية تمثل فرصة كبيرة لتعزيز الإيرادات، مؤكدًا أن واتساب لديه أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا وأن الرسائل التجارية يجب أن تكون العمود التالي لأعمال الشركة بعد الإعلانات على فيسبوك وإنستجرام.



مع تطبيق القرار، سيصبح Meta AI المساعد الافتراضي الوحيد المتاح على واتساب، ولن يُسمح للشركات أو مطوري الذكاء الاصطناعي بتقديم مساعدين عامين على المنصة ابتداءً من يناير 2026. ويهدف القرار إلى ضمان أن تظل المنصة مخصصة لاستخدام الأعمال التجارية وخدمة العملاء، وليس لتوزيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي العامة، في خطوة تؤكد صرامة Meta وسيطرتها على بيئة واتساب المستقبلية.





إسلام العبادي(أبوظبي)