تحديث مذهل من "تشات جي بي تي" يجعل المحادثة أسهل وأكثر ذكاءً

أطلقت شركة أوبن أيه آي بقيادة سام ألتمان، التحديث الأكبر لهذا العام عبر إدخال نماذج GPT-5.1 إلى منصة تشات جي بي تي، بما يشمل نسختين جديدتين هما: GPT-5.1 Instant و GPT-5.1 Thinking.



ووفقًا للشركة، فإن هذه النماذج لا تُعد فقط أكثر ذكاءً، بل أصبحت أيضًا "أمتع وأسهل في الحديث"، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة الاستخدام اليومية وجعل المحادثات أقرب إلى التواصل البشري الطبيعي.





نبرة تتكيف مع المستخدم





ووفقاً"LiveMint" ويمنح التحديث الجديد المستخدمين قدرة غير مسبوقة على تخصيص تشات جي بي تي، إذ أصبح بالإمكان ضبط نبرة وأسلوب المساعد الذكي بحيث يعكس شخصية المستخدم أو يتناسب مع طبيعة العمل الذي يقوم به. وتتيح هذه الخاصية للمستخدم التحكم الكامل في كيفية حديث تشات جي بي تي، مما يفتح المجال لتجربة أكثر خصوصية ومرونة مقارنة بالإصدارات السابقة.





GPT-5.1 Instant





أما نموذج GPT-5.1 Instant، فتصفه أوبن أيه آي بأنه النسخة الأكثر دفئًا وطبيعية في الحوار، حيث يتمتع بسرعة استجابة أعلى وطابع أكثر مرحًا دون الإخلال بوضوح المعلومات. كما أصبح النموذج قادرًا على تحديد اللحظة التي يحتاج فيها إلى التفكير قبل الإجابة على الأسئلة الصعبة، مما يمنحه توازنًا بين سرعة الرد ودقته. وتعتبر الشركة هذا النموذج الأكثر استخدامًا، لذلك عملت على تطويره ليقدم محادثات أكثر سلاسة وسرعة، مع قدرة أكبر على فهم التعليمات المعقدة.













GPT-5.1 Thinking







في المقابل، يأتي نموذج GPT-5.1 Thinking ليؤدي دور النسخة المتعمقة القادرة على معالجة المهام التي تتطلب تفكيرًا أطول ومنطقًا أدق.



وقد درّبته أوبن أيه آي ليكون أكثر قدرة على إدارة وقت التفكير بحسب صعوبة المهمة، مما يسمح له بتقديم شروح واضحة واستخدام مصطلحات أقل غموضًا مقارنة بالإصدارات السابقة. وتعتبر الشركة هذا النموذج الأنسب للوظائف التحليلية، والتعامل مع المفاهيم التقنية، والمهام المهنية التي تحتاج إلى خطوات متعددة.





وبدأت أوبن أيه آي بالفعل في طرح هذه النماذج تدريجيًا منذ 13 نوفمبر. وسيحصل المستخدمون المشتركون في خطط Pro وPlus وGo وBusiness على التحديث أوّلًا، بينما سيصل إلى المستخدمين المجانيين خلال الأيام المقبلة. أما مستخدمو خطط Enterprise وEdu فسيتمتعون بفترة وصول مبكر مدتها سبعة أيام قبل أن يصبح النموذج الجديد هو الخيار الافتراضي للجميع. كما أكدت الشركة أن نسخة GPT-5 Pro سيتم ترقيتها قريبًا إلى GPT-5.1 Pro.





وبالتزامن مع هذا الإطلاق، قدمت أوبن أيه آي مجموعة من الأساليب الجديدة لتخصيص نبرة تشات جي بي تي، تشمل ثمانية خيارات مختلفة من بينها الأسلوب الافتراضي والأسلوب الودّي، مما يمنح المستخدمين مجالًا أوسع لتشكيل شخصية المساعد بالطريقة التي تناسبهم وتخدم احتياجاتهم.





إسلام العبادي(أبوظبي)