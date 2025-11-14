السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

تحديث مذهل من "تشات جي بي تي" يجعل المحادثة أسهل وأكثر ذكاءً

تحديث مذهل من "تشات جي بي تي" يجعل المحادثة أسهل وأكثر ذكاءً
14 نوفمبر 2025 14:36

أطلقت شركة أوبن أيه آي بقيادة سام ألتمان، التحديث الأكبر لهذا العام عبر إدخال نماذج GPT-5.1 إلى منصة تشات جي بي تي، بما يشمل نسختين جديدتين هما: GPT-5.1 Instant و GPT-5.1 Thinking.

ووفقًا للشركة، فإن هذه النماذج لا تُعد فقط أكثر ذكاءً، بل أصبحت أيضًا "أمتع وأسهل في الحديث"، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة الاستخدام اليومية وجعل المحادثات أقرب إلى التواصل البشري الطبيعي.


اقرأ أيضاً.. "تشات جي بي تي" يعتزل الطب


 

نبرة تتكيف مع المستخدم


ووفقاً"LiveMint" ويمنح التحديث الجديد المستخدمين قدرة غير مسبوقة على تخصيص تشات جي بي تي، إذ أصبح بالإمكان ضبط نبرة وأسلوب المساعد الذكي بحيث يعكس شخصية المستخدم أو يتناسب مع طبيعة العمل الذي يقوم به. وتتيح هذه الخاصية للمستخدم التحكم الكامل في كيفية حديث تشات جي بي تي، مما يفتح المجال لتجربة أكثر خصوصية ومرونة مقارنة بالإصدارات السابقة.



GPT-5.1 Instant


أما نموذج GPT-5.1 Instant، فتصفه أوبن أيه آي بأنه النسخة الأكثر دفئًا وطبيعية في الحوار، حيث يتمتع بسرعة استجابة أعلى وطابع أكثر مرحًا دون الإخلال بوضوح المعلومات. كما أصبح النموذج قادرًا على تحديد اللحظة التي يحتاج فيها إلى التفكير قبل الإجابة على الأسئلة الصعبة، مما يمنحه توازنًا بين سرعة الرد ودقته. وتعتبر الشركة هذا النموذج الأكثر استخدامًا، لذلك عملت على تطويره ليقدم محادثات أكثر سلاسة وسرعة، مع قدرة أكبر على فهم التعليمات المعقدة.


 




GPT-5.1 Thinking


أخبار ذات صلة
«تريندز» يستشرف مستقبل الدبلوماسية الرقمية في «الحوار السنوي الثاني حول الذكاء الاصطناعي»
«دي بي ورلد» ومبادرة «رايز» تستضيفان «القمة العالمية ليوم الذكاء الاصطناعي»

في المقابل، يأتي نموذج GPT-5.1 Thinking ليؤدي دور النسخة المتعمقة القادرة على معالجة المهام التي تتطلب تفكيرًا أطول ومنطقًا أدق.

وقد درّبته أوبن أيه آي ليكون أكثر قدرة على إدارة وقت التفكير بحسب صعوبة المهمة، مما يسمح له بتقديم شروح واضحة واستخدام مصطلحات أقل غموضًا مقارنة بالإصدارات السابقة. وتعتبر الشركة هذا النموذج الأنسب للوظائف التحليلية، والتعامل مع المفاهيم التقنية، والمهام المهنية التي تحتاج إلى خطوات متعددة.

وبدأت أوبن أيه آي بالفعل في طرح هذه النماذج تدريجيًا منذ 13 نوفمبر. وسيحصل المستخدمون المشتركون في خطط Pro وPlus وGo وBusiness على التحديث أوّلًا، بينما سيصل إلى المستخدمين المجانيين خلال الأيام المقبلة. أما مستخدمو خطط Enterprise وEdu فسيتمتعون بفترة وصول مبكر مدتها سبعة أيام قبل أن يصبح النموذج الجديد هو الخيار الافتراضي للجميع. كما أكدت الشركة أن نسخة GPT-5 Pro سيتم ترقيتها قريبًا إلى GPT-5.1 Pro.

وبالتزامن مع هذا الإطلاق، قدمت أوبن أيه آي مجموعة من الأساليب الجديدة لتخصيص نبرة تشات جي بي تي، تشمل ثمانية خيارات مختلفة من بينها الأسلوب الافتراضي والأسلوب الودّي، مما يمنح المستخدمين مجالًا أوسع لتشكيل شخصية المساعد بالطريقة التي تناسبهم وتخدم احتياجاتهم.

 

إسلام العبادي(أبوظبي)

تشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©