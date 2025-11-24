الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
"سناب شات" يتحقق من الأعمار قبل سريان حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل في أستراليا

"سناب تشات"
24 نوفمبر 2025 09:53

بدأ تطبيق سناب تشات في أستراليا التحقق من أعمار مستخدميه المراهقين، وفق ما ذكر متحدث باسم الشركة الاثنين، قبل أسابيع من تطبيق كانبرا قوانين تحظر استخدام من هم دون 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي. 
واعتبارا من 10 ديسمبر، ستجبر أستراليا منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وانستغرام وتيك توك، على حذف المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما وإلا ستواجه غرامات باهظة. 
وأضافت شركة التكنولوجيا "ابتداء من هذا الأسبوع، سيطلب من العديد من المستخدمين تحديد أعمارهم لمواصلة استخدام سناب تشات". 
وأشارت إلى أن حسابات من هم دون 16 عاما ستغلق اعتبارا من 10 ديسمبر. 
ونصح تطبيق سناب تشات، كغيره من منصات التواصل الاجتماعي، مستخدميه المراهقين بتنزيل بياناتهم في أسرع وقت ممكن، إذ قد يكون من الصعب عليهم القيام بذلك بعد سريان الحظر. 

