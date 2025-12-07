ملخص صور جوجل يعرض ذكريات 2025 عبر الذكاء الاصطناعي

يمكن لمستخدمي صور جوجل الآن الوصول إلى ملخص صور نهاية العام، وهو إصدار خاص بموقع استضافة الصور يشبه خدمة سبوتيفاي وربد. وكما هو الحال مع تجميعات نهاية العام الأخرى، يتيح لك ملخص صور جوجل استعراض العام الماضي للمستخدم بالصور، مقدما مجموعة من أبرز اللحظات التي لا تنسى، معززة برسومات وتأثيرات أخرى، بالإضافة إلى إحصاءات الصور وغيرها. كما سيتمكن المستخدمون في الولايات المتحدة من الوصول إلى خاصية جديدة مدعومة بوظائف تطبيق الذكاء الاصطناعي جيميني من جوجل لعرض الصور المرتبطة بهوايات المستخدم وأهم لحظاته في العام الماضي، وفقا لشركة جوجل.

ملخص صور جوجل يهدف إلى الاستفادة من اتجاه التجميعات السنوية القائمة على البيانات، والتي روجت لها خدمات اخرى مثل سبوتيفاي وربد، ومن خلال تطبيقات ما يسمى السفر عبر الزمن مثل تايم هوب، في العقود الماضية. ومع ذلك، يعد ملخص صور جوجل هذا العام بمثابة اختبار لتطبيق الذكاء الاصطناعي جيميني، حيث تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي في أرشيف صور المستخدم للمساعدة في إبراز المزيد من اللحظات التي قد يرغب في مراجعتها.

تقول جوجل إن نماذج جيميني يمكنها فهم سياق صور المستخدم لاستخلاص المزيد من التفاصيل. على وجه التحديد، تم استخدام النماذج لتحديد أشياء مثل "شغفك الحقيقي" وأهم أربع نقاط بارزة أخرى "صنعت عامك" في الملخص. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم الملخص إحصائيات الصور لهذا العام، مثل إجمالي عدد الصور، والأشخاص الأكثر شهرة، والجديد لهذا العام، وإجمالي عدد صور السيلفي. وتتيح لك الخاصية الجديدة الآن أيضا إخفاء أشخاص أو صور محددة. بعد القيام بذلك، يمكن للمستخدم إعادة إنشاء الملخص الخاص به للحصول على إصدار محدث.

يمكن مشاركة الصور والذكريات من تجميعة نهاية العام بسهولة على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. سيضيف التكامل الجديد مع تطبيق كاب كت زرا في نهاية المجموعة لتصديرها إلى تطبيق تحرير الصور والفيديو، حيث يمكنك استخدام قوالب صور جوجل الأخرى لتخصيص المجموعة بشكل أكبر. كما توجد أيضا دائرة جديدة في نهاية المجموعة تحتوي على مقاطع فيديو قصيرة وصور وملصقات مصممة للمشاركة في الدردشات الجماعية أو وسائل التواصل الاجتماعي. يتيح لك أحد الخيارات مشاركة الملخص مباشرة على حالة واتساب الخاصة بك.