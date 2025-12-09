الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"تشات جي بي تي" يلغي الميزة التي أزعجت المستخدمين

9 ديسمبر 2025 11:59

أوضحت شركة أوبن إيه آي أن "تشات جي بي تي" لا يحتوي حاليًا على أي إعلانات، ولا تجري اختبارات مباشرة للإعلانات، وذلك بعد شكاوى من المشتركين المدفوعين الذين أبلغوا عن ظهور رسائل ترويجية.

وقال رئيس الأبحاث مارك تشن إن الشركة "قصّرت في التعامل مع الرسائل التي شعرت وكأنها إعلانات"، مؤكّدًا أن أوبن إيه آي تعمل على تحسين دقة النموذج وتطوير أدوات تتيح للمستخدمين تعديل أو إيقاف هذه الرسائل إذا لم يجدوا فائدتها، وفق موقع "تك كرانش".

وأضاف نيك تورلي، رئيس "تشات جي بي تي"، أن أي لقطات شاشة حول الإعلانات إما غير حقيقية أو ليست إعلانات فعلية، مشددًا على أن أي إعلانات مستقبلية، إذا تم اعتمادها، ستُطبق بحذر للحفاظ على ثقة المستخدمين.


اقرأ أيضاً.. تحديث مذهل من "تشات جي بي تي" يجعل المحادثة أسهل وأكثر ذكاءً


وأشار تقرير حديث إلى أن الرئيس التنفيذي سام ألتمان أطلق حالة "الإنذار الأحمر"، موجهًا الشركة للتركيز على تحسين جودة "تشات جي بي تي" وتأجيل التركيز على منتجات أخرى، بما فيها الإعلانات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تشات جي بي تي
أوبن أيه آي
الذكاء الاصطناعي
