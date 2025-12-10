الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

جوجل تستعد لإطلاق أقوى نظارات "AI" في العالم
10 ديسمبر 2025 13:14

في خطوة قد تعيد رسم مستقبل التكنولوجيا القابلة للارتداء، أعلنت جوجل أن أول نظارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ستكون جاهزة للإطلاق عام 2026، وفق ما جاء في تدوينة رسمية نشرتها الشركة. وبعد أن تصدرت ميتا المشهد بفضل شراكتها مع Ray-Ban، يبدو أن جوجل تعود بقوة للمنافسة عبر رؤية أكثر نضجًا وطموحًا.


 



رهان جوجل الجديد على Android XR


خلال مؤتمر "Google I/O" في مايو، كشفت الشركة عن شراكات استراتيجية مع شركات كبرى لتطوير أجهزة قابلة للارتداء تعمل بنظام Android XR، وهو النظام ذاته الذي تعتمد عليه سماعة Galaxy XR من سامسونج.


لكن جوجل تعي تمامًا أن الخوذ الضخمة ليست الحل الأمثل للحياة اليومية، ما يجعل النظارات الذكية الخيار الأكثر واقعية وسهولة.


اقرأ أيضاً.. جيميني يتصدر المشهد.. جوجل تكشف قائمة الكلمات الأكثر بحثًا في 2025

 

وقالت الشركة: "لكي يصبح الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد مفيدين حقًا، يجب أن يتناغم الجهاز مع حياتك اليومية ويعكس أسلوبك الشخصي. هدفنا هو منح المستخدم حرية اختيار التوازن المثالي بين الشكل والوزن وعمق التجربة".

 


نماذج مختلفة.. ووظائف تتجاوز الإشعارات


ووفقاً لموقع "تك كرانش" تعمل جوجل على تطوير خط كامل من نظارات الذكاء الاصطناعي، يشمل: نموذج بلا شاشة يقدم مساعدة صوتية مرئية بالاعتماد على مكبرات صوت وميكروفونات وكاميرات مدمجة، تتيح التواصل مع جيميني والتقاط الصور.

نموذج بشاشة داخل العدسة، مرئية فقط للمرتدي، لعرض الاتجاهات خطوة بخطوة، والترجمة، والتنبيهات، وغيرها من المهام اليومية دون الحاجة لرفع الهاتف.

كما قدّمت جوجل لمحة عن نظارات XR الجديدة من Xreal، أو Project Aura. هذا النموذج يمثل مرحلة انتقالية بين النظارات التقليدية وخوذ الواقع المعزز، مع شاشة داخل العدسة ومساحة عمل افتراضية تسمح باستخدام منتجات جوجل أو مشاهدة الفيديو بطريقة تشبه الأجهزة المتقدمة.



اقرأ أيضاً.. جوجل تُطلق أكبر تحديث لتجربة التسوّق عبر الإنترنت


سباق النظارات الذكية يشتعل



ورغم تقدم ميتا في هذا المجال، فإن جوجل تنضم الآن إلى آبل وسناب في سباق الأجهزة المتوقع أن يبلغ ذروته في 2026.
وتعزز جوجل موقعها من خلال استثمار 75 مليون دولار في شراكتها مع Warby Parker لدعم تطوير النظارات وتسويقها، مع استعدادها لضخ 75 مليونًا إضافية في حال تحقيق الشركة الأهداف المطلوبة، مقابل حصة مباشرة في العلامة التجارية.

 

إسلام العبادي(أبوظبي)

