بالذكاء الاصطناعي.. «جوجل» تكسر حاجز اللغة بترجمة فورية عَبْر السماعات

أبوظبي (الاتحاد)أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تجربة جديدة تتيح للمستخدمين الاستماع إلى ترجمات فورية مباشرة عبر سماعات الرأس، في خطوة تعكس توسّع الشركة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لكسر الحواجز اللغوية وتسهيل التواصل بين المستخدمين حول العالم.

تجربة تحافظ على نبرة المتحدث وإيقاعه

أوضحت جوجل أن تجربة الترجمات الفورية صُمِّمت للحفاظ على نبرة المتحدث، وطريقة النطق، والإيقاع الصوتي، مما يسهل متابعة المحادثات والتعرّف على من يتحدث من دون تشويش. وتحوّل هذه الميزة عمليًا أي سماعة رأس إلى جهاز ترجمة فورية أحادي الاتجاه.

كيف تفعل الترجمة المباشرة؟

يمكن لأي مستخدم تفعيل الميزة بسهولة عبر:

فتح تطبيق Google Translate

اختيار خيار Live Translate

الاستماع إلى الترجمة اللحظية باللغة المفضلة

في هذا السياق، قالت روز ياو، نائب رئيس إدارة المنتجات في جوجل: «سواء كنت تحاول إجراء محادثة بلغة مختلفة، أو الاستماع إلى محاضرة أثناء السفر، أو مشاهدة فيلم بلغة أجنبية، يمكنك الآن استخدام سماعاتك والاستمتاع بالترجمة الفورية».وفق موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

الإطلاق التجريبي والدول المشمولة

بدأت جوجل طرح النسخة التجريبية من الميزة ضمن تطبيق الترجمة على نظام أندرويد في:

الولايات المتحدة

المكسيك

الهند

وتعمل الميزة مع جميع أنواع سماعات الرأس، كما تدعم أكثر من 70 لغة.

خطط التوسّع المستقبلية

أشارت الشركة إلى أنها تخطط لتوسيع نطاق الخدمة لتشمل نظام iOS ومزيدًا من الدول خلال عام 2026، في إطار استراتيجيتها لتوفير حلول ترجمة أكثر شمولًا وانتشارًا.

دمج قدرات Gemini المتقدمة في الترجمة

إلى جانب الترجمة الفورية، أعلنت جوجل عن إدخال قدرات Gemini المتقدمة إلى خدمة Google Translate، ما يتيح ترجمات أكثر ذكاءً ودقة وطبيعية، خاصة عند التعامل مع العبارات ذات المعاني الدقيقة مثل:

التعابير الاصطلاحية

العبارات العامية

التعبيرات المحلية

ترجمة أدق للتعابير والسياقات اللغوية

وأوضحت الشركة أن Gemini يتيح فهم السياق الحقيقي للعبارات، فعلى سبيل المثال، عند ترجمة تعبير إنجليزي اصطلاحي، يحصل المستخدم على ترجمة تعبّر عن المعنى المقصود بدلًا من ترجمة حرفية غير دقيقة.

توفر تحديث Gemini واللغات المدعومة

يتوفر تحديث Gemini حاليًا في الولايات المتحدة والهند، ويدعم الترجمة بين اللغة الإنجليزية ونحو 20 لغة، من بينها: العربية، الإسبانية، الصينية، اليابانية، والألمانية.

ويتوفر التحديث عبر تطبيق الترجمة على أنظمة أندرويد وiOS، بالإضافة إلى نسخة الويب.

توسّع أدوات تعلّم اللغات

كما أعلنت غوغل عن توسيع أدوات تعلّم اللغات لتشمل ما يقرب من 20 دولة جديدة، من بينها:

ألمانيا، الهند، السويد، وتايوان.وأصبح بإمكان: متحدثي الإنجليزية تعلّم اللغة الألمانية . كما أصبح بإمكان متحدثي عدة لغات عالمية تعلّم اللغة الإنجليزية.

ميزات جديدة لتعزيز الاستمرارية والتعلّم

وأضافت غوغل تحسينات جديدة على أدوات التعلّم، تشمل:تقديم ملاحظات ذكية تساعد على تحسين النطق

وتتبع عدد أيام التعلّم المتتالية لقياس التقدم وتحفيز الاستمرار.

وتجعل هذه الإضافات تجربة Google Translate أقرب من تطبيقات تعلّم اللغات الشهيرة مثل Duolingo.























