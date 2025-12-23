"واتساب" يطلق ميزة "مراقبة الأجهزة الطرفية" لتعزيز أمان الحسابات

عززت منصة "واتساب" منظومة الأمان والخصوصية لمستخدمي نظام "iOS" عبر إطلاق ميزة جديدة تتيح الرقابة الدقيقة على "الأجهزة الطرفية" المتصلة بالحساب، وذلك بهدف الرصد الفوري لأي محاولات دخول غير مصرح بها أو ربط أجهزة خفية في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية.

وبحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات "واتساب"، تمكن هذه الإضافة المستخدمين من إدارة الجلسات النشطة بفاعلية عبر قائمة "الأجهزة المرتبطة" في الإعدادات، التي تعرض حاليا تفاصيل دقيقة مثل نوع المتصفح ووقت النشاط مع خيار إنهاء الاتصال فورا للأجهزة المشبوهة.

وقد بدأ طرح الميزة بشكل موسع لا يقتصر فقط على النسخة التجريبية، بل شمل بعض مستخدمي النسخة العامة عبر متجر "App Store" لضمان شفافية أكبر ومنع أي التباس بشأن وصول الرسائل.