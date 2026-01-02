في المناطق النائية.. الذكاء الاصطناعي يرصد بوادر سرطان المعدة المبكر

في كثير من مناطق العالم، يزاول الأطباء عملهم في بيئات تعاني شحًّا واضحًا في الموارد الطبية. الفحوصات المتقدمة نادرة، ودعم الاختصاصيين محدود، والإرشاد الخبير لاتخاذ القرارات السريرية المعقدة غالبًا غير متاح. في هذا الواقع، يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة عملية قادرة على تقليص الفجوة بين الإمكانات المحدودة واحتياجات الرعاية الصحية الفعلية.

الذكاء الاصطناعي وتفسير صور التنظير

يفتح التنظير العلوي الأطباء نافذة مباشرة على داخل المعدة، لكن إتقان قراءة هذه الصور بدقة يحتاج إلى سنوات من الخبرة، غالبًا مدعومة بنتائج الخزعات المرضية. المشكلة أن العلامات المبكرة للأمراض قد تكون دقيقة وغير واضحة، ما يجعل تفويتها أمرًا شائعًا. هنا يتدخل الذكاء الاصطناعي، القادر على تحليل صور التنظير الروتينية التي تلتقط يوميًا في العيادات والمستشفيات.

وبحسب موقع «MedicalXpress» المتخصص في الأبحاث الطبية والذكاء الاصطناعي، طور باحثون في مستشفى جامعة تايوان الوطنية، بالتعاون مع قسم علوم الحاسوب وهندسة المعلومات في الجامعة نفسها، نظام ذكاء اصطناعي يعتمد على عدة نماذج مترابطة لقراءة صور المعدة. جرى تدريب هذا النظام على خبرات الأطباء ونتائج علم الأمراض، ليحاكي طريقة تفكير اختصاصيي الجهاز الهضمي في تشخيص أمراض المعدة. ويقوم تلقائيًا بانتقاء الصور الواضحة، وتحديد المناطق الصحيحة داخل المعدة، وإبراز التفاصيل السطحية والوعائية ذات الأهمية التشخيصية.



أثر مباشر على رعاية الخطوط الأمامية

يتمكن النظام من رصد مؤشرات الإصابة بجرثومة المعدة (Helicobacter pylori)، إضافة إلى التغيرات المبكرة في بطانة المعدة المرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بسرطان المعدة. وقد نشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة Endoscopy.

بالنسبة لأطباء الخطوط الأمامية، يشكل هذا النوع من الدعم قيمة حقيقية. فالذكاء الاصطناعي يعزز الثقة في تفسير الصور وفي القرارات السريرية اللاحقة. ومن خلال تقييمات سريعة وموحدة، يساعد الأطباء على تحديد الحاجة إلى فحوصات إضافية، أو بدء علاج استئصال جرثومة المعدة، أو جدولة المتابعة بالتنظير. والنتيجة هي اكتشاف مبكر للمشكلات المحتملة، حتى في المناطق البعيدة عن مراكز التخصص.

يقول المؤلف الأول للدراسة، الأستاذ المشارك تسونغ-هسيان تشيانغ: «عندما يتعلّم الذكاء الاصطناعي من أعداد كبيرة من صور التنظير المرتبطة بتفسيرات خبراء علم الأمراض، يصبح قادرًا على وصف نتائج المعدة بدقة وثبات أعلى. هذا يساعد الأطباء على تجاوز مصطلحات عامة مثل التهاب المعدة، التي كثيرًا ما تستخدم لكنها لا توجه الرعاية بشكل كاف».

من جانبه، يؤكد المؤلف المراسل البروفيسور يي-تشيا لي أن الذكاء الاصطناعي لا يهدف إلى استبدال الأطباء، بل إلى دعمهم، قائلًا: «الذكاء الاصطناعي يعمل كمساعد رقمي يعزز الحكم السريري. وعندما يدمج في الممارسة اليومية، يسهم في رفع مستوى الجودة الطبية وتقليص الفجوة بين المستشفيات الغنية بالموارد والمجتمعات النائية».

