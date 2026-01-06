إنفيديا تطلق "Rubin".. أقوى عقل حوسبة للذكاء الاصطناعي في العالم

كشفت شركة إنفيديا خلال معرض إلكترونيات المستهلك عن بنية حوسبة جديدة "Rubin"، التي وصفها الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ بأنها تمثل قمة ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وأكد هوانغ أن "Rubin" دخلت مرحلة الإنتاج الكامل بالفعل، مع خطط لتوسيع نطاقها خلال النصف الثاني من العام، في ظل الارتفاع المتسارع في الطلب العالمي على قدرات حوسبة أعلى لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي باتت تتطلب طاقة حسابية غير مسبوقة.



من «بلاكويل» إلى «روبن».. تطور متسارع



تمثل "Rubin" الجيل الأحدث ضمن سلسلة التطوير المستمرة التي تنتهجها إنفيديا والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الشركة كأعلى الشركات قيمة في العالم.



وكانت إنفيديا قد أعلنت عن "Rubin" لأول مرة في عام 2024، قبل أن تؤكد اليوم انتقالها إلى مرحلة الإنتاج الكامل، في خطوة تعكس وتيرة الابتكار السريعة التي تعتمدها الشركة للحفاظ على تفوقها في سوق معالجات الذكاء الاصطناعي.

اعتماد عالمي من عمالقة السحابة والحواسيب العملاقة





من المتوقع أن تحظى شرائح Rubin"" باعتماد واسع لدى كبرى شركات الحوسبة السحابية، كما ستُستخدم في تشغيل حواسيب عملاقة. وتحمل بنية الحوسبة الجديدة اسم عالمة الفلك الأميركية فيرا روبن، وتتكون من نظام متكامل يضم ست شرائح تعمل بتناغم بهدف معالجة اختناقات نقل البيانات والتخزين التي باتت تشكّل تحديًا رئيسيًا أمام تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.



أداء أعلى وكفاءة طاقة غير مسبوقة



بحسب اختبارات إنفيديا، تحقق "Rubin" قفزة كبيرة في الأداء، إذ تعمل أسرع بنحو 3.5 مرات في تدريب النماذج مقارنة Blackwell، وما يصل إلى خمسة أضعاف في مهام الاستدلال، مع قدرة حوسبية قد تبلغ 50 بيتافلوب. كما توفر المنصة الجديدة ثمانية أضعاف القدرة الحسابية لكل واط من الطاقة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف المتعلقة باستهلاك الطاقة وتكاليف تشغيل مراكز البيانات.



سباق عالمي على بنية الذكاء الاصطناعي



ووفقاً لموقع "تك كرانش" يأتي إطلاق "Rubin" في ظل منافسة عالمية محتدمة لبناء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، حيث تتسابق المختبرات والشركات الكبرى لتأمين أحدث معالجات إنفيديا. وفي هذا السياق، قدّر هوانغ أن يتراوح حجم الإنفاق العالمي على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية بين 3 و4 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعكس حجم الرهان الاقتصادي والتقني على هذا القطاع.

