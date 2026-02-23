سامسونغ تضيف ميزات جديدة لمساعدها الذكي "بيكسبي"

أعلنت شركة سامسونغ عن إصدار جديد من مساعدها الذكي "بيكسبي" والذي يأتي مع واجهة المستخدم One UI 8.5.

تقول الشركة إن مساعدها بات قادرا على فهم اللغة اليومية بدقة أكبر والتفاعل مباشرةً مع إعدادات هواتف جالاكسي، بدلاً من مجرد الإجابة على الاستفسارات أو فتح القوائم.

يستطيع الإصدار الجديد من المساعد "بيكسبي" تنفيذ تعليمات مثل "لا أريد أن تنطفئ الشاشة عندما أنظر إليها"، وسيقوم بتشغيل خيار العرض المناسب دون الحاجة إلى ذكر اسم القائمة بالتحديد.

فعلى سبيل المثال، عند سؤال المستخدم "لماذا تبقى شاشة هاتفي مضاءة دائمًا في جيبي؟"، يعرض بيكسبي خيارات مثل حماية اللمس العرضي، والتي يمكن للمستخدم تغييرها. هذا أفضل بكثير مما تفعله مساعدات الذكاء الاصطناعي الحالية، والتي تقتصر في الغالب على البحث في الإنترنت.

كما أضافت سامسونغ ميزة الإجابات الفورية من الإنترنت عبر التكامل مع Perplexity، ما يُتيح للمساعد "بيكسبي" عرض معلومات مُحدّثة في واجهته. وهي تُشبه إلى حدٍ ما وضع الذكاء الاصطناعي من جوجل، حيث يُمكنك مواصلة المحادثة بطرح أسئلة إضافية.

تتوفر النسخة الجديدة من المساعد حاليًا حصريًا ضمن الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم One UI 8.5، والذي يتم طرحه تدريجيًا على أجهزة Galaxy مُختارة قبل إصداره الرسمي. يُقدّم One UI 8.5 أيضًا تحسينات على تحرير الصور والأمان وواجهة المستخدم.

وتأمل الشركة الكورية الجنوبية العملاقة، من خلال الجمع بين التحكم بالجهاز باللغة الطبيعية والإجابات عبر الإنترنت، أن يتميّز مساعدها "بيكسبي" عن غيره من المساعدين.

مصطفى أوفى (أبوظبي)