"واتساب" يختبر ميزة الرسائل المجدولة أخيرًا

يختبر تطبيق واتساب حاليًا واحدة من أكثر الميزات التي طال انتظارها من قبل المستخدمين، وهي خاصية "الرسائل المجدولة".

ووفقًا لتقرير نشره موقع WABetaInfo، ظهرت إشارات إلى هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي من التطبيق على نظام iOS، وتحديدًا النسخة 26.7.10.72 المتاحة عبر منصة TestFlight التابعة لشركة Apple.

وبالرغم من أن الخاصية لم تُفعّل بعد حتى لمستخدمي النسخة التجريبية، إلا أن ظهورها ضمن الأكواد الداخلية يشير إلى أن واتساب يعمل على تطوير آلية تتيح للمستخدم كتابة الرسالة، وتحديد التاريخ والوقت المناسبين، لتُرسل تلقائيًا في الموعد المحدد دون تدخل يدوي.

ميزة الرسائل المجدولة في واتساب

وتكشف الصور المسربة عن وجود قسم مخصص داخل المحادثات يتيح للمستخدمين استعراض الرسائل المجدولة وتعديلها قبل موعد إرسالها. وقد ظهر المثال المسرب ضمن محادثة جماعية، لكن لا توجد دلائل على أن الميزة ستقتصر على المجموعات فقط، إذ يُتوقع أن تشمل المحادثات الفردية أيضًا.

وفي حال إطلاقها رسميًا، ستجعل هذه الخاصية واتساب أكثر تقاربًا مع تطبيقات منافسة مثل Google Messages وTelegram، اللذين يقدمان بالفعل ميزة جدولة الرسائل منذ فترة.

حاليًا، يعتمد مستخدمو أندرويد على تطبيقات خارجية لتنفيذ هذه المهمة، وهو ما يتطلب منح أذونات واسعة قد تؤثر على الخصوصية. أما في نظام iOS، فيمكن اللجوء إلى تطبيق "الاختصارات" من آبل، غير أن العملية تظل معقدة نسبيًا وغير سلسة.

موعد طرح الميزة

لا تزال ميزة جدولة الرسائل قيد التطوير، وقد يستغرق طرحها الرسمي عدة أشهر، خاصة أن بعض الخصائص التي تظهر في الإصدارات التجريبية قد لا تصل في النهاية إلى النسخة النهائية.

ومع ذلك، تبدو إضافة هذه الميزة خطوة منطقية، لا سيما أنها مطلب متكرر من ملايين المستخدمين منذ سنوات. ومن المتوقع أن تفيد بشكل خاص من يتعاملون مع فروق التوقيت بين الدول، أو من يرغبون في إرسال تهنئة في توقيت محدد، أو تنظيم رسائل العمل والتذكيرات مسبقًا.

وفي حال توفيرها بشكل مدمج داخل التطبيق، فإنها ستُبسط تجربة الاستخدام وتُلغي الحاجة إلى حلول خارجية، ما يعزز من سلاسة الأداء.

هذه المؤشرات تعكس توجه واتساب نحو تلبية مطالب مستخدميه بإضافة واحدة من أكثر الميزات انتظارًا في التطبيق الأكثر انتشارًا عالميًا.