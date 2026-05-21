الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في كتابة البرمجيات العلمية

نظام ذكاء اصطناعي يتفوق على البشر في كتابة البرمجيات العلمية - أرشيفية
21 مايو 2026 21:45

طوّر فريق بحثي مشترك بين جامعة هارفارد وشركة "جوجل" نظام ذكاء اصطناعي جديد قادر على كتابة برمجيات علمية متخصصة تتفوق في أدائها على البرمجيات التي يكتبها البشر.
ويحمل النظام الذكي اسم "المساعد البحثي التجريبي" (ERA)، وتُستخدم البرمجيات العلمية المتخصصة باستمرار لاختبار فرضيات محددة أو تفسير بيانات معقدة كالتنبؤ بالطقس أو توقع معدلات الإصابة بالأمراض، غير أن تطويرها يستلزم عادةً جهداً بشرياً مكثفاً وشهوراً أو سنوات من العمل.

اقرأ أيضاً.. الذكاء الاصطناعي يحقق اختراقاً في حل أصعب مسائل الرياضيات

حلول نادرة
وفقاً لنتائج البحث المنشورة في مجلة "Nature"، يعمل نظام ERA على أتمتة دورة تصميم البرمجيات العلمية وتحسينها بالكامل، إذ يستكشف النظام آلاف الحلول البرمجية ويُحسّنها بسرعة تفوق قدرة الإنسان بمراحل، مستعيناً بأفكار بحثية من أوراق علمية أو كتب مرجعية.
وقال مايكل برينر، قائد المشروع: "هذه القدرة على دمج الأفكار البحثية وإعادة تركيبها تُمكّن النظام من إيجاد حلول نادرة لم يتمكن البحث البشري من اختبارها قط".

.. الذكاء الاصطناعي يكشف اضطراباً خفياً يعاني منه ملايين الأطفال

نتائج ميدانية
اختبر الباحثون النظام على مسائل علمية متنوعة؛ ففي إحدى التجارب أنتج النظام 14 نموذجاً للتنبؤ بمعدلات دخول المستشفيات جراء "كوفيد-19" تفوقت على أفضل نماذج مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا خلال الجائحة.
وقال الباحث تشو، المشارك في المشروع: "كان تطبيق أي طريقة محددة يستغرق أسبوعاً، أما الآن فيمكن تشغيلها بالتوازي في غضون ساعات".
ويرى الفريق أن النظام قادر على تقليص الوقت اللازم لاستكشاف مجموعة من الأفكار من أشهر إلى ساعات أو أيام، مما يُتيح للعلماء التفرغ للتحديات الإبداعية الحقيقية وتحديد أولويات البحث العلمي.

أمجد الأمين (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات نموذج متقدم لدمج الذكاء الاصطناعي ضمن الوظائف الحكومية الأساسية
محمد القرقاوي: الإمارات تقود الحكومات عالمياً نحو توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد
أدوات الذكاء الاصطناعي
نماذج الذكاء الاصطناعي
أنظمة الذكاء الاصطناعي
البرمجيات
جامعة هارفارد
شركة جوجل
تقنيات الذكاء الاصطناعي
أمجد الأمين
الذكاء الاصطناعي
جوجل
آخر الأخبار
الهرم الأكبر في الجيزة
الترفيه
علماء يكتشفون مفاجأة في هرم الجيزة الأكبر
اليوم 22:29
«الإمارات للروبوتات» تفتح باب المشاركة لطلبة الجامعات
الترفيه
«الإمارات للروبوتات» تفتح باب المشاركة لطلبة الجامعات
اليوم 22:10
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس
الأخبار العالمية
ألمانيا: ضرورة دعم الجيش اللبناني بعد انسحاب "يونيفيل"
اليوم 22:01
نظام ذكاء اصطناعي يتفوق على البشر في كتابة البرمجيات العلمية - أرشيفية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في كتابة البرمجيات العلمية
اليوم 21:45
«جمارك دبي» تطلق مركز التميز لتطوير منظومة لوجستية أكثر كفاءة وابتكاراً
اقتصاد
«جمارك دبي» تطلق مركز التميز لتطوير منظومة لوجستية أكثر كفاءة وابتكاراً
اليوم 21:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©