الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في كتابة البرمجيات العلمية

طوّر فريق بحثي مشترك بين جامعة هارفارد وشركة "جوجل" نظام ذكاء اصطناعي جديد قادر على كتابة برمجيات علمية متخصصة تتفوق في أدائها على البرمجيات التي يكتبها البشر.

ويحمل النظام الذكي اسم "المساعد البحثي التجريبي" (ERA)، وتُستخدم البرمجيات العلمية المتخصصة باستمرار لاختبار فرضيات محددة أو تفسير بيانات معقدة كالتنبؤ بالطقس أو توقع معدلات الإصابة بالأمراض، غير أن تطويرها يستلزم عادةً جهداً بشرياً مكثفاً وشهوراً أو سنوات من العمل.



حلول نادرة

وفقاً لنتائج البحث المنشورة في مجلة "Nature"، يعمل نظام ERA على أتمتة دورة تصميم البرمجيات العلمية وتحسينها بالكامل، إذ يستكشف النظام آلاف الحلول البرمجية ويُحسّنها بسرعة تفوق قدرة الإنسان بمراحل، مستعيناً بأفكار بحثية من أوراق علمية أو كتب مرجعية.

وقال مايكل برينر، قائد المشروع: "هذه القدرة على دمج الأفكار البحثية وإعادة تركيبها تُمكّن النظام من إيجاد حلول نادرة لم يتمكن البحث البشري من اختبارها قط".



نتائج ميدانية

اختبر الباحثون النظام على مسائل علمية متنوعة؛ ففي إحدى التجارب أنتج النظام 14 نموذجاً للتنبؤ بمعدلات دخول المستشفيات جراء "كوفيد-19" تفوقت على أفضل نماذج مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا خلال الجائحة.

وقال الباحث تشو، المشارك في المشروع: "كان تطبيق أي طريقة محددة يستغرق أسبوعاً، أما الآن فيمكن تشغيلها بالتوازي في غضون ساعات".

ويرى الفريق أن النظام قادر على تقليص الوقت اللازم لاستكشاف مجموعة من الأفكار من أشهر إلى ساعات أو أيام، مما يُتيح للعلماء التفرغ للتحديات الإبداعية الحقيقية وتحديد أولويات البحث العلمي.



أمجد الأمين (أبوظبي)