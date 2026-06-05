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الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يساعد المستشفيات في جدولة العمليات الجراحية

أطباء خلال عملية جراحية (لأرشيفية)
5 يونيو 2026 23:01

طوّر فريق بحثي بقيادة جامعة كونكورديا في كندا أداة تخطيط مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُساعد المستشفيات على حجز غرف العمليات بكفاءة أكبر، وتقصير أوقات الانتظار، والتعامل بشكل أفضل مع حالات الطوارئ.
استخدم الباحثون في تطوير نموذجهم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد غرف العمليات التي يجب فتحها يوميًا، ومواعيد بدء كل عملية جراحية، والحالات التي قد تحتاج إلى تأجيل، كل ذلك ضمن إطار عمل متكامل.
يستخدم نموذجهم عددًا أقل بكثير من المتغيرات مقارنةً بالنهج السابق الشائع، مما يجعله أسرع وأكثر عمليةً في ظروف المستشفيات الحقيقية، خاصةً عند التعامل مع عشرات أو حتى مئات العمليات الجراحية أسبوعيًا.

يُمكن للنموذج إعادة جدولة العمليات يوميًا لإضافة عمليات جراحية طارئة حقيقية أو مريض تدهورت حالته فجأة، مع الحرص على تقليل حالات التعطيل والتأجيل للمرضى الآخرين إلى أدنى حد ممكن.
نُشرت الورقة البحثية ذات الصلة في المجلة الدولية لبحوث الإنتاج (International Journal of Production Research).
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في اختبارات أجريت باستخدام بيانات محاكاة وجداول زمنية حقيقية من مستشفى في نابولي بإيطاليا، استوعب النظام حالات الطوارئ الوافدة في نفس اليوم بتغييرات طفيفة فقط عن الخطة الأصلية، وذلك باستخدام أدوات مثل الحد من ساعات العمل الإضافية، وفتح غرف إضافية، أو تأجيل عدد قليل من العمليات الجراحية الاختيارية بعناية.

ويعتقد الباحثون، بقيادة حسين هاشمي دولابي، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية وهندسة الطيران، أن هذه الأداة قد تُسهم في تحسين إدارة التكاليف ودعم فرق المستشفيات في جهودها لتقليص قوائم انتظار العمليات الجراحية. كما يقولون إنها قد تُقلل من حالات إلغاء العمليات الجراحية في يومها، وتُحسّن الاستجابة عند زيادة الضغط على النظام بسبب حالات الطوارئ.
مصطفى أوفى (أبوظبي)

الانتظار
عمليات جراحية
الذكاء الاصطناعي
الطوارئ
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