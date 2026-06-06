"جوجل" تدفع لماسك 920 مليون دولار شهرياً لتأجير قدرة حاسوبية

سوف تحصل شركة سبيس إكس للنقل الفضائي المملكة لإيلون ماسك على 920 مليون دولار شهريا من جوجل في السنوات المقبلة لتأجير قوتها الحاسوبية لعملاق التكنولوجيا المنافس.

وتحتاج جوجل إلى القدرة الحاسوبية لخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ويستمر الاتفاق من أكتوبر 2026 حتى نهاية يونيو 2029.

وفي اتفاق مماثل، سوف تشتري شركة الذكاء الاصطناعي المنافسة أنثروبيك قدرة حاسوبية من سبيس إكس مقابل 25ر1 مليار دولار في الشهر بموجب اتفاق سوف يستمر عدة سنوات.

ودمج ماسك شركته الخاصة بالذكاء الاصطناعي "إكس أيه آي" في شركة "سبيس إكس" وأقام العديد من مراكز البيانات للشركة. وبعد الإعلان عن الاتفاق مع أنثروبيك قبل أسابيع قليلة قال إن أحد مراكز البيانات سوف تكون كافية لأنشطة الذكاء الاصطناعي الخاصة بسبيس إكس.

يشار إلى أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باهظة. وأشارت جوجل وحدها عن نفقات رأسمالية تصل إلى 190 مليار دولار للعام الجاري سوف تُخصص في الأساس لمراكز البيانات.