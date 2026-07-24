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الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بهطول الأمطار قبل أسبوعين

الذكاء الاصطناعي يتوقع هطول الأمطار مبكراً
24 يوليو 2026 22:03

طوّر باحثون من جامعة ولاية كولورادو الأميركية إطار عمل جديداً للذكاء الاصطناعي يُولّد سيناريوهات متعددة محتملة لهطول الأمطار بدلاً من توقّع واحد فقط، ما يمنح صورة أشمل لحالة عدم اليقين المناخي المستقبلي، ورؤية أفضل لمدى الظروف الجوية المحتملة.
وقاد الدراسة هاونان تشين، الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية والحاسوبية بالجامعة، ونُشرت نتائجها مؤخراً في مجلة "npj Climate and Atmospheric Science"، إذ يمكن لهذا الإطار أن يُحسّن دقة توقعات هطول الأمطار حتى أسبوعين مقدماً.

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جهود سابقة
ذكرت الجامعة، في تقرير عن البحث على موقعها الإلكتروني، أن هذه النتائج تبني على جهود تشين السابقة لتطوير التنبؤ الجوي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقال تشين: "بينما ركّزت مشاريعنا السابقة على تحسين التنبؤات قصيرة المدى المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتعميق فهمنا للعمليات الجوية، تتناول هذه الدراسة أحد أصعب متغيرات التنبؤ الجوي، وهو هطول الأمطار على المدى المتوسط".

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فوائد عملية
بتوليد مجموعة من النتائج المحتملة، يُحسّن هذا الإطار دقة توقعات هطول الأمطار، ويساعد الباحثين على قياس حالة عدم اليقين بشكل أفضل.
ويمكن لتوقعات هطول أمطار أكثر موثوقية أن تدعم عملية اتخاذ القرار في مجالات كالزراعة وإدارة الموارد المائية والتأهب للطوارئ والاستجابة للكوارث.
ويأمل الباحثون في توسيع هذا النهج ليشمل توقعات أطول مدى، ودقة أعلى، ومتغيرات جوية إضافية.

أمجد الأمين (أبوظبي)

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