باحثون يطورون أداة لكشف مصادر الفيديوهات المزيفة

بات الذكاء الاصطناعي قادراً على توليد مقاطع فيديو بواقعية عالية يصعب معها تمييزها عن اللقطات الحقيقية، ما دفع باحثين من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد الأميركية، بالتعاون مع "يوتيوب" و"جوجل ديب مايند"، إلى تطوير أداة جديدة لا تكتفي بتحديد ما إذا كان الفيديو مزيفاً، بل تُحدد أيضاً نظام الذكاء الاصطناعي الذي أنشأه.

وتكشف الأداة أنماطاً بصرية داخل إطارات الفيديو المزيف أدخلتها أنظمة توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي عن غير قصد، ما يوفر مساراً تحليلياً لتحديد الأنظمة التي أنتجتها، وفقاً لما نقله تقرير على الموقع الإلكتروني للجامعة.

وقال روهيت كوندو، طالب الدكتوراه الذي قاد البحث: "هذه الأنماط أشبه ببصمات يتركها النموذج التوليدي، وقد تبيّن أن لكل نظام بصمة مميزة".



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نظام "SAGA"

تحمل الأداة الجديدة اسم "SAGA"، اختصاراً لعبارة "تحديد مصدر مقاطع فيديو الذكاء الاصطناعي التوليدي"، وتُعدّ من أوائل الجهود لتتبع مقاطع الفيديو المولّدة بالذكاء الاصطناعي وإرجاعها إلى مصادرها، في وقت يتزايد فيه استخدام الفيديوهات الاصطناعية في الترفيه والإعلان والسياسة، وسط مخاوف متنامية من إساءة استخدامها في التضليل والاحتيال.

وكتب الباحثون: "الحاجة الملحّة تحوّلت من التساؤل عمّا إذا كان الفيديو مزيفاً أم لا إلى التساؤل عن مصدره".

ويمكن لهذه القدرة أن تساعد محللي الأدلة الرقمية على تتبع حملات التضليل، وتُعين الجهات التنظيمية على فرض متطلبات الشفافية، وتُساعد شركات التقنية على فهم كيفية انتشار الوسائط المصطنعة عبر الإنترنت.



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كيف يعمل النظام؟

خلافاً للصور الثابتة، تحتوي مقاطع الفيديو على معلومات حركية وزمنية توضح كيف تتغير العناصر البصرية عبر الزمن، وتُنتج أنظمة توليد الفيديو المختلفة أنماطاً دقيقة في هذه التغيرات تخلق آثاراً مميزة.

ولرصد هذه الآثار، يحلّل النظام التفاصيل المكانية داخل الإطارات والعلاقات الزمنية عبر التسلسل الكامل للفيديو، بدلاً من فحص إطار واحد فقط.

ويكمن الابتكار الرئيسي في تقنية تُسمى "توقيعات الانتباه الزمني"، وهي أشبه بنمط رقمي مميز يُظهر كيف يُعالج كل نظام التفاصيل عبر الزمن، إذ يُنشئ النظام عبر حساب متوسط الأنماط من مقاطع عديدة أنتجها المولّد ذاته توقيعاً مميزاً يساعد على التمييز بين الأنظمة المختلفة.



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نتائج وآفاق مستقبلية

اختبر الباحثون الأداة باستخدام مجموعات بيانات عامة تضم مقاطع فيديو أنتجتها 19 نظام ذكاء اصطناعي مختلفاً، شملت أنظمة تحويل النص إلى فيديو وأنظمة تحريك الصور الثابتة.

واستطاع النظام تحديد ما إذا كان الفيديو حقيقياً أم اصطناعياً، ومعرفة ما إذا أُنشئ من نص أو صور، والتمييز بين إصدارات مختلفة من نماذج الذكاء الاصطناعي، بل وحتى تحديد فريق التطوير وراء نموذج معين.

وسبق للباحثين تطوير نموذج يكشف التلاعب بالفيديو العام الماضي، وأكد كوندو أن هذا العمل امتداد لذلك الجهد ضمن مسعى مستمر لجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر أماناً، مضيفاً: "إنها بالتأكيد لعبة قط وفأر".



أمجد الأمين (أبوظبي)