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الذكاء الاصطناعي

قواعد وسم محتوى الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ

قواعد وسم محتوى الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ
3 أغسطس 2026 08:48

دخلت قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة الخاصة بشفافية الذكاء الاصطناعي حيّز التنفيذ، لتُلزم الشركات بوضع وسم واضح على المحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مقاطع "ديب فايك"، بهدف تمكين المستخدمين من التمييز بين المحتوى الحقيقي والمُفبرك.

 

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على الشركات المشغِّلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات المحادثة، إبلاغ المستخدمين بأنهم يتعاملون مع آلة، مع وضع إشارات واضحة على النصوص والصور وسائر المحتويات التي أُنشئت باستخدام الذكاء الاصطناعي.

 

كما تُلزم التعليمات الجهات المشغلة بإخطار الأفراد عند استخدام أدوات التعرف على المشاعر أو أنظمة تصنيف البيانات البيومترية، فيما تواجه الشركات المخالفة غرامات مالية في حال عدم الامتثال.

 

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ويولي الاتحاد الأوروبي اهتمامًا خاصًا بمقاطع "ديب فايك"، التي تشمل نصوصًا وصورًا ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تبدو حقيقية، لكنها تُنشأ أو تُعدَّل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

 

وتشمل المتطلبات أيضًا وسم المحتوى المتعلق بالقضايا ذات المصلحة العامة إذا كان قد أُنتج بالذكاء الاصطناعي من دون إشراف أو مراجعة تحريرية بشرية.

 

ومنح الاتحاد الأوروبي أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة مهلة حتى 2 ديسمبر 2026 للتكيّف مع المتطلبات الجديدة، مع استثناء الأعمال الفنية والإبداعية والساخرة والخيالية من بعض أحكام الوسم.

المصدر: وام
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