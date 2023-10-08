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الرياضة

«فارس النصر الملثم» تيفو جديد لجماهير «العميد»

«فارس النصر الملثم» تيفو جديد لجماهير «العميد»
8 أكتوبر 2023 20:53

معتصم عبدالله (دبي)
واصلت جماهير نادي النصر مبادراتها المتفردة في مباريات «العميد»، في معقله باستاد آل مكتوم، ونفذت جماهير «الأزرق» في مباراة الفريق أمام ضيفه العين، في قمة ختام «الجولة الخامسة» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، تيفو جديد حمل عنوان «فارس النصر الملثم»، لحظة دخول لاعبي الفريقين أرضية الملعب.
وتلخصت فكرة «التيفو» الجديد لجمهور «العميد»، في صورة لفارس النصر، وهو يعتلي خيله، وحاملاً ريته، كأن وعد عودة «الأزرق قد حان، واختارت جماهير «الأزرق» سيناريو «التيفو الجديد» في مواجهة العين المتصدر، كونها إحدى أهم ملاحم الفريق، في انطلاق الدورين ومواجهة من «العيار الثقيل».
يذكر أن جماهير «العميد» استقبلت لاعبيها في مباراة الجولة الأولى أمام ضيفه الجزيرة بتيفو مميز باللونين الأبيض والأزرق حملت عبارة «We believe in you Mr Goran»، في الظهور الرسمي الأول للمدرب الصربي في قيادة «العميد»، بعد انتقاله لتدريب الفريق قادماً من عجمان.
ونفذ جمهور «العميد» قبل انطلاق مباراته أمام ضيفه الشارقة، في الجولة الثالثة تيفو جديد بشأن لقب الدوري الغائب، وحمل التيفو الذي تصدرته صورة كرتونية لشخصية المحقق شرلوك هولمز، عبارة هل سنحل اللغز الغامض؟!، والمرتبط بغياب «الأزرق» عن منصة التتويج بدرع الدوري منذ آخر لقب موسم 1984-1985.

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