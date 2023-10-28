الجزائر تتصدر أول أيام «عربية» السباحة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تصدرت الجزائر أول أيام البطولة العربية للسباحة المقامة في أبوظبي، والتي تستمر منافساتها حتى يوم بعد غدٍ الاثنين، وذلك عقب تحقيق 6 ميداليات بواقع 5 ذهبيات وبرونزية، بينما حل المنتخب اللبناني في المركز الثاني برصيد 7 ميداليات بواقع ذهبية واحدة و4 فضيات وبرونزيتين، والمنتخب التونسي في المركز الثالث برصيد 6 ميداليات بواقع ذهبية و3 فضيات وبرونزية.

وتقام منافسات البطولة العربية السادسة للسباحة للعمومي (رجال وسيدات) بمشاركة 140 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية، وذلك في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وتستمر المنافسات حتى 30 أكتوبر الجاري، برعاية وتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد السباحة ونادي أبوظبي للرياضات المائية.

شهد اليوم الأول حضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وزهير المفتي الأمين العام للاتحاد العربي، وعبدالله الوهيبي مدير البطولة، وإبراهيم نده المنسق العام ممثل مجلس إدارة الاتحاد العربي باللجنة الفنية، وعدد كبير من كبار الحضور بالاتحادات والقنصليات العربية.

كما شهد اليوم الأول الافتتاح الرسمي للبطولة بالتصفيات الصباحية ثم الأدوار النهائية في الفترة المسائية، ونجحت الجزائر في السيطرة على منافسات اليوم بفارق كبير عن باقي المنتخبات بتحقيق 5 ذهبيات، بينما حققت منتخبات لبنان، تونس، قطر، السعودية، البحرين وسوريا ذهبية واحدة فقط لكل منتخب ليغرد المنتخب الجزائري وحيداً في ترتيب المنتخبات باليوم الأول.