«هاتريك» لإسطبلات العجبان في مضمار العين

عصام السيد (العين)

لمع بريق الجواد «دريان» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة بيرنارد بينيرو، حين توج بطلاً للشوط الخامس والرئيسي لمسافة 1800 متر (شروط) على لقب الهيلي، البالغ جائزته 85 ألف درهم، مسجلاً 2:04:89 دقيقة، خلال السباق الثاني لموسم سباقات مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، الذي أقيم مساء الجمعة، وتألف من 7 سباقات، خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت القيمة الاجمالية للجوائز المالية 490 ألف درهم.

وحققت خيول إسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وبإشراف عبد الله الحمادي، ثلاثية «هاتريك» مستحق حيث حصد «إنديس داي» الفوز الأول لإسطبلات العجبان، بقيادة أوسكار شافيز، في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، على لقب الخبيصي البالغ جائزته 80 ألف درهم، ومسجلاً 2:18:93 دقيقة.

وخطف «جيم» النجومية من خصومه، ليمنح إسطبلات العجبان والمدرب عبد الله الحمادي، الثنائية، وقاده المعتصم البلوشي للفوز بجائزة الشوط الثالث المخصص للخيول عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر، على لقب الجيمي البالغ جائزته 70 ألف درهم، مسجلاً 2:08:72 دقيقة.

وجاء الفوز الثالث غير المسبوق لإسطبلات العجبان، والمدرب عبد الله الحمادي، عبر الجواد «أوبتيميزم» بقيادة الفارس ريان كوارتولو، في الشوط الرابع على لقب البصرة لمسافة 1800 متر، البالغ جائزته 70 ألف درهم، وقطع البطل مسافة السباق في زمن وقدره 2:08:47 دقيقة.

شهد الحفل وتوج الفائزين، محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام للسباقات بنادي العين، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وفاز «عنيزة» لخليفة راشد المقعودي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي في مستهل الأمسية المخصصة للخيول المهجنة لمسافة 2000 متر، على لقب الساد البالغ جائزته 50 ألف درهم، وسجل البطل زمناً وقدره 2:08:77 دقيقة.

وتألقت المهرة الناشئة «هذلة» لعلي خلفان الشاوي، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة كونور بيسلي، حين فازت بفارق 15 طول على منافسيها في الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة، البالغ جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجلت البطلة 1:56:03 دقيقة.

وكان مسك الختام الفارس كونور بيسلي الذي حقق ثلاثية «هاتريك»، حين قاد المهر «وسام» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي «ثنائية»، للفوز في الشوط السابع المخصص للخيول المبتدئة في عمر 4 سنوات وما فوق، لمسافة 1000 متر على لقب جبل حفيت البالغ جائزته 70 ألف درهم، وسجل البطل زمناً وقدره 1:09:16 دقيقة.