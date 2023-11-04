«الحبتور للبادل» تدخل مرحلة النهائيات

دبي (الاتحاد)

تختتم مساء الغد، منافسات النسخة الأولى من بطولة الحبتور للبادل التي ينظمها مركز الحبتور الرياضي بمشاركة 176 لاعباً يمثلون 22 فريقاً تنافسوا على مدار 4 أيام، وأسفرت مباريات اليوم قبل الأخير عن فوز فريق المملكة على أرينا بادل 2-1، كما فاز فريق أوكسجين بادل على «دبليو اي ايه» 2-0، وفاز «بادل بلس» على «كيه بي دي» بنفس النتيجة.

وأكد حبتور الحبتور المشرف العام على البطولة أن اهتمام مركز الحبتور الرياضي بالبادل سيستمر على مدار العام من منطلق أهميتها في المساهمة في تحسين الصحة العامة وحتى تصبح الرياضة أسلوب حياة لكل من يعيش على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين، لأن رياضة البادل تناسب جميع الأعمار والجنسين على حد سواء، ولا تتطلب مجهوداً كبيراً قياساً بباقي الرياضات.

وقال عبد الله آل على كابتن فريق الفجيرة:«البطولة ناجحة بكل المقاييس، وتقام في أجواء تنافسية رائعة، وقدم مركز الحبتور الرياضي تسهيلات غير مسبوقة لكافة المشاركين إلى جانب الملاعب والتجهيزات كانت ممتازة وتستحق الإشادة».