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الرياضة

صفقة رعاية جديدة لنادي النصر

صفقة رعاية جديدة لنادي النصر
9 نوفمبر 2023 18:00

دبي (الاتحاد)
أبرم نادي النصر اتفاقية رعاية مع «مجموعة إلينغتون العقارية»، لمدة عامين تنضم بموجبها الأخيرة إلى مجموعة الرعاة الرسميين للنادي ضمن خططه الاستراتيجية للحفاظ على استمرارية الاستدامة المالية، وعقد الشراكات الناجحة المستقبلية والمميزة.
ويظهر بموجب اتفاقية الرعاية الجديد، شعار «مجموعة إلينغتون العقارية»، في محيط ستاد آل مكتوم، لتكون الرعاية هي الأولى من نوعها للملعب، وذلك ضمن جهود الشركة تشجيع الرياضة الإماراتية.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأربعاء في مقر نادي النصر بدبي، بحضور منصور الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، وسعد الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ونورة الجسمي عضو مجلس الإدارة، وإيلي نعمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لإلينغتون العقارية.‬
وأعرب منصور الفلاسي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية قائلاً: «نؤمن بأهمية تشارك الرؤية مع شركائنا، سعداء وفخورون بهذه الشراكة التي تبرز مجدداً المكانة البارزة، وقوة هوية نادي النصر التجارية في دولة الإمارات، وقدرتنا على الاستمرار في استقطاب شركاء جدد وعقد شراكات مستدامة راسخة و قوية تعود بالنفع على الجميع».
وأضاف: «ننظر إلى المستقبل بإيجابية، ونسعى دائماً إلى تحقيق النجاحات وفقاً لرؤية مشتركة تدعم تحقيق الاستدامة المالية والاكتفاء الذاتي في نادي النصر».
من جانبه، قال إيلي نعمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لإلينغتون العقارية: «نفخر بالإعلان عن توقيع اتفاقية الرعاية مع نادي النصر والذي يمثل أحد أعرق وأبرز أندية الإمارات، إذ تجتمع هذه الشراكة الاستثنائية ما بين إلينغتون العقارية ونادي النصر، فإنها كذلك تجسّد القيم المشتركة لدى كليهما لاسيما قيم التميز والتطلع الدائم إلى تحقيق النجاح».
وأضاف: «انطلاقاً من كوننا مطوّراً عقارياً رائداً يركز على جماليات التصميم، فإننا فخورون بدعم ورعاية المشهد الرياضي والمجتمعي في الدولة والعمل على تعزيز تجربة الجماهير ودعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية لنادي النصر، كما نتطلع قدماً إلى مستقبل مشرق حافل بالنجاحات».

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