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الرياضة

عمر آل علي يُدير مباراة السنغال وبولندا في مونديال الناشئين

عمر آل علي يُدير مباراة السنغال وبولندا في مونديال الناشئين
13 نوفمبر 2023 12:55

دبي (الاتحاد)
كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم طاقمنا المونديالي بقيادة حكم الساحة الدولي عمر آل علي لإدارة مباراة السنغال وبولندا في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين «إندونيسيا 2023»، والمقرر إقامتها غداً «الثلاثاء» على ملعب «سي جالاك هاروبات» في مدينة باندونج الإندونيسية.
ويتكون طاقم حكام المباراة من الحكمين المساعدين الإماراتيين جاسم عبدالله (المساعد الأول) وسعيد المرزوقي (المساعد الثاني)، والإندونيسية أراندا أبريسمان (الحكم الرابع)، والهولندي روب ديبرينك والجزائري لحلو بن براهم (حكم الفيديو).

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