«الخماسي الحديث» ينظم بطولة «جلوبال ليزر رن»



أبوظبي (وام)



تنطلق يوم السبت البطولة العالمية الثانية للخماسي الحديث (مسابقة الرماية بمسدس الليزر والجري) «جلوبال ليزر رن»، التي ينظمها اتحاد الخماسي الحديث في ملاعب الشعبة الرياضية العسكرية بأبوظبي، وبدعم الهيئة العامة للرياضة، وإشراف الاتحاد الدولي للخماسي الحديث. وتشهد البطولة مشاركة 619 لاعباً ولاعبة منهم 449 لاعباً ولاعبة من الإمارات، والباقي من مختلف الجنسيات من عمر (7 سنوات وفوق 40 سنة) في الرماية بمسدس الليزر - والجري، ضمن رياضة الخماسي الحديث التي تشمل السباحة والمبارزة بالسيف والفروسية وقفز الحواجز.

وأعلنت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الخماسي الحديث، تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي مركز أبوظبي للمعارض (أدنيك)، ضمن فعاليات «الكونجرس العالمي للإعلام»، بحضور أحمد أبو زيد المدير الفني للاتحاد، وحمد الدوسري لاعب منتخب الخماسي الحديث.

وتوجهت المطروشي بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود للرياضة والرياضيين، وتوفير جميع متطلبات التطور، وتحقيق التنافسية، لرفع رايات الدولة في المحافل الدولية.

وقالت: «المؤتمر الصحفي حدث استثنائي ضمن احتفالية إعلامية كبيرة تقدم خلالها وكالة أنباء الإمارات «وام» رؤية مستقبلية متكاملة لاستدامة التطور في شتى المجالات الإعلامية المواكبة للتطور الذي تشهده الدولة، وبما يتواءم مع توجهات دولة الإمارات التي يضطلع فيها الإعلام بدور ملموس ومؤثر في إبراز الإنجازات الوطنية، وتعزيز ريادة الدولة العالمية».

وأضافت أنه بعد أقل من شهرين على إطلاق النسخة الأولى للبطولة في إمارة الشارقة، تنطلق النسخة الثانية برؤية متجددة تستهدف النجاح والتميز، وترسخ جهود دولة الإمارات والاتحاد في تنظيم الفعاليات والبطولات بأرقى المعايير العالمية، خاصة أن عمر اتحاد الخماسي الحديث لا يتعدى 3 سنوات.

وأكدت المطروشي حرص الاتحاد على تحقيق أعلى معدلات النجاح في هذه النسخة، بفضل الجهود الكبيرة من أعضاء الاتحاد واللجان العاملة والمدربين، مشيدة بجهود وكالة أنباء الإمارات «وام»، ووزارة الدفاع ومركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، وقناة أبوظبي الرياضية، وجميع وسائل الإعلام على دعم نجاح البطولة.

وأشادت رئيسة الاتحاد بلاعب منتخب الإمارات سيف لشكري الذي أصبح أول لاعب إماراتي يمارس 5 فئات في «الخماسي الحديث»، كلاعب متكامل جُهز للمشاركة في المسابقات المحلية والخليجية والدولية، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع السعودية والكويت في البرامج الداعمة للتطور وتبادل الخبرات والتجارب لتحقيق التطور المشترك.