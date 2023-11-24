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الرياضة

أداء قوي لياس هيت في تجارب «الفورمولا-4»

أداء قوي لياس هيت في تجارب «الفورمولا-4»
24 نوفمبر 2023 17:31

 
أبوظبي (الاتحاد)

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سجل ياس هيت بداية قوية في التجارب الحرة الأولى لجولة كأس «الفورمولا-4» الإمارات التي تستضيفها حلبة مرسى ياس، ضمن فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي.
وانطلقت حصة التجارب الحرة اليوم بمشاركة 14 سائقاً، وتألق كيانو الأزهري منذ المراحل الأولى للحصة محققاً ثاني أسرع زمن 1:59.101 بفارق 0.070 عن فيديريكو الرفاعي الذي تصدر قائمة الأزمنة الأسرع.
واحتلت السائقة الإماراتية حمدة القبيسي، وزميله كيانو في ياس هيت التي شاركت في أكاديمية «الفورمولا-1» لهذا العام، المركز الثالث بزمن 1:59.153، بينما قدم الإماراتي الشاب راشد الظاهري «15 عاماً» أداءً قوياً في أول ظهور له في سباقات السيارات أحادية المقعد على حلبة مرسى ياس المركز الرابع بزمن 1:49.176.

الإمارات
أبوظبي
الفورمولا-1
حلبة مرسى ياس
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