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الرياضة

ديمبلي يهز الشباك بعد 34 محاولة فاشلة!

ديمبلي يهز الشباك بعد 34 محاولة فاشلة!
25 نوفمبر 2023 09:48

أنور إبراهيم (القاهرة)

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منذ وصول النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، قادماً من برشلونة الإسباني، لم ينجح في تسجيل أي هدف، سواء في استاد «حديقة الأمراء» أو خارجه، إلى أن جاء «الفرج» في مباراة موناكو ضمن «الجولة 13» للدوري الفرنسي وسجل هدفاً رائعاً عوض به طول الغياب.
وخرج «الباريسي» فائزاً 5-2 وأسعد جماهيره الغفيرة التي امتلأ بهم ملعب «حديقة الأمراء»، وتجاوز عددهم 40 ألف متفرج، واحتفظ بصدارته للمسابقة المحلية.
وتحدث ديمبلي لاعب بروسيا دورتموند الأسبق، عقب المباراة عبر منصة «برايم فيديو»، بعد أن تخلص من العبء النفسي الناجم عن «صيامه» عن التسجيل، وأشاد بجهود زملائه وتعاونهم معه ودعم الجماهير، وأبدى سعادته بهذا الهدف، وقال: لعبنا مباراة جيدة، وأسعدنا الجماهير أمام فريق صعب المراس، ويمارس ضغطاً متقدماً على دفاعنا، ولكن نجحنا في إيقاف خطورته ودافعنا وهاجمنا بصورة مثالية.
وتحدث ديمبلي عن الهدف قائلاً: لن أنسى هذا الهدف ما حييت. خاصة إنني سجلته أمام الجماهير وفي«حديقة الأمراء»، وقررت التسديد بكل قوة حتى لو لم أنجح في التسجيل، مثلما كان يحدث معي في تسديدات سابقة، ولكن نجحت هذه المرة وأنا سعيد بذلك.
ويُعتبر الهدف الذي سجله ديمبلي من أجمل أهداف الموسم في الدوري الفرنسي، وكان نموذجاً رائعاً في استقبال الكرة وامتصاصها ثم الانطلاق بها من الجناح الأيمن، متخطياً المدافع الذي يراقبه وسدد «صاروخ أرض جو» في سقف شبكة حارس موناكو، الذي لم ينجح في صدها، وجاء هذا الهدف الرائع بعد «34» محاولة تسديد فاشلة على المرمى على أمتداد الموسم، منذ وصول ديمبلي في الصيف الماضي.
وثمّن ديمبلي دور زملائه والجماهير في هذا الفوز الكبير، وقال: نحتاج بشدة إلى هذا الدعم والمساندة من جانب الجماهير، عندما نواجه الثلاثاء نيوكاسل يونايتد، على الملعب نفسه، في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال أوروبا، وأهم شيء نحتاجه أن يستمر الفريق على «الديناميكية» أمام الضيف الإنجليزي الثقيل.

 

فرنسا
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
موناكو
عثمان ديمبلي
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