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«الوضيحي» يسجل أفضل توقيت في «الصباحية»

«الوضيحي» يسجل أفضل توقيت في «الصباحية»
26 نوفمبر 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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شهدت الفترة الصباحية مشاركة واسعة للحقايق على مدى 20 شوطاً، لمسافة 4 كيلومترات، سجل «الوضيحي» لعبدالله سالم عبدالله بن شامس الوهيبي الغيلاني أفضل توقيت بعد أن استطاع أن يقطع المسافة في زمن وقدره 54. 47. 5 دقائق في الشوط الثامن عشر المخصص للجعدان، فيما انفردت «وهج» لراشد محمد سعيد بن مروشد بالشوط الأول، المخصص للإبكار، ونجح «كفو» من اقتناص الشوط الثاني للجعدان.
وفازت «أسياد» لعلي راشد بن مسلم العمري بالشوط الثالث كما فاز «الصيرمي» لسلطان علي سلطان بالرشيد الكتبي بالشوط الرابع، وتصدرت «شديدة» لحماد نهيان بن حماد أبو خرايط العامري الشوط الخامس، وفازت «روعة» لعلي بن جميل سباح الوهيبي بالشوط السادس، وفاز«عباب» لمحمد راشد بن حارب السعدي بالشوط السابع، واحتلت «الشاهينية» لعبدالله العيينة بن نشيرة العامري صدارة الشوط الثامن، وفازت «رشا» لمبارك سعيد بن مبارك المخيني بالشوط التاسع، وتصدر«مستحيل» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري الشوط العاشر.
وفي الأشواط من الـ 11 وحتى 20، كان الفوز من نصيب، «سبا» لغصن سعيد بن حميد المسلمي، و«حضور» لحمد شطيط بن سالم الوهيبي، و«أشقر» لفالح ياسر بن فالح الشامسي، و «مهمة» لحمد ناصر بن عبدالله الدرعي، و«كفي» لعامر عزيز بن محمد عزيز الحميري، و«خطير» لخالد محمد بن حمد القعنوني، و«أمجاد» لعلي سالم بن علي سالم الغيلاني، و«شواطين» لجابر سهيل بن خميس الشامسي، و«شاهين» لخلف راشد النايلي الشامسي.

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