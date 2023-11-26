«إسطبلات الوثبة» «6 نجوم» في كأس عيد الاتحاد للقدرة

عصام السيد (أبوظبي)

حصدت إسطبلات الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، المراكز الثلاثة الأولى وحققت «النجمة السادسة» في سباق كأس عيد الاتحاد للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، في إنجاز تاريخي، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52.

وأُقيم السباق، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، احتفاءً بالمناسبة الغالية، بمشاركة 246 من نخبة فرسان وفارسات الإسطبلات المختلفة في الدولة، ونظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق. ويعتبر سباق كأس عيد الاتحاد، من أهم البطولات في روزنامة موسم سباقات القدرة في القرية، ويحظى باهتمام الفرسان والمدربين الذين يتطلعون لوضع بصماتهم في سجل البطولة.

وتوِّج بالمركز الأول الفارس عمر محمد النيادي، على صهوة «اكسكاليبور هيبولايت»، وقطع المسافة بزمن إجمالي قدره 4:03:15 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 29.60 كلم في الساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ماسة عدنان على صهوة «تونكي دي بو ميا»، وسجلت زمناً قدره 4:03:16 ساعة، وحلت في المركز الثالث، الفارسة وعد نديم، على صهوة «رو باتاجونيا»، وسجلت زمناً إجمالياً قدره 4:03:17 ساعة.

شهد السباق منافسة محتدمة في جميع مراحله، حيث دفعت الإسطبلات بأفضل خيولها للمشاركة بقية تحقيق اللقب الغالي.

وعلى الرغم من إحكام بطل السباق صدارته على جميع المراحل، إلا أن المسافات بين بقية الفرسان كانت متقاربة خاصة مع رفقائه من إسطبلات الوثبة الوصيفة ماسة عدنان، وصاحبة المركز الثالث وعد نديم، وسار السباق على الأسلوب الذي فرضه فرسان الوثبة على الرغم من المحاولات المستميتة من بقية فرسان الصدارة، لكن الكلمة الأخير كانت للفارس عمر النيادي لينال أحد أرفع ألقاب قرية الوثبة.

وعبر المدرب المخضرم علي الجهوري عن سعادته بتحقيق إسطبلات الوثبة لقب كأس عيد الاتحاد، أول سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة للموسم الجديد، وكشف أن تركيز إسطبلات الوثبة دائماً يكون على السباقات الكبرى مثل كأس عيد الاتحاد وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال: «الإسطبل دخل للسباق بأربعة خيول تعتبر من النخبة، وتوفقنا بتحقيق المراكز الثلاثة الأولى، وهذا يعتبر إنجازاً كبيراً لأن مثل هذه السباقات دائماً تشهد مشاركة كبيرة من مختلف الإسطبلات، ودون شك الجواد (اكسكاليبور هيبولايت) من الخيول المميزة، واستطاع خلال السباق أن يكون عند حسن الظن به بعد أن حقق المركز السابع خلال النسخة الماضية من سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم».

وأهدى الفارس عمر النيادي لقب سباق كأس عيد الاتحاد إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وقال إن هذا الفوز ما كان ليتحقق لولا الثقة الكبيرة التي منحها سموه له بالسماح بالمشاركة على صهوة خيول الوثبة، وعبَّر عن سعادته الغامرة بتحقيق لقب سباق عيد الاتحاد وهو أول لقب في مسيرته على الرغم من أنه حقق مراكز متقدمة في العديد من السباقات.

وقال: «السباق كان قوياً والمنافسة شرسة خلال جميع مراحله لأن كل الإسطبلات تضع كأس عيد الاتحاد ضمن أهم أهدافها»، مشيداً بالجواد «اكسكاليبور هيبولايت»، وقال إن هذه المرة الثالثة التي أشارك به.

تتويج

توج الفائزين مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، وعبد الرحمن الرميثي، مشرف القرية، وعبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.