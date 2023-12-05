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الرياضة

إطلاق الموسم الثاني من بطولة «الألعاب المدرسية»

إطلاق الموسم الثاني من بطولة «الألعاب المدرسية»
6 ديسمبر 2023 01:14

دبي (وام)

يعقد الاتحاد الرياضي للتعليم المدرسي والجامعي «ورشة عمل» اليوم، في مسرح الهيئة العامة للرياضة بدبي، للإعلان عن إطلاق الموسم الثاني من بطولة الألعاب المدرسية المفتوحة للمدارس الحكومية والخاصة في جميع أنحاء الدولة.
وتشهد الورشة مشاركة العديد من الخبراء الوطنيين والأجانب، لتقديم رؤية متكاملة حول المرحلة الثانية، وخطط التطوير للألعاب المدرسية.
وتتيح هذه الألعاب للطلاب الرياضيين التنافس في 10 رياضات لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم من قبل الاتحادات الرياضية الوطنية لهذه الرياضات، وهي كرة القدم، والريشة الطائرة، والقوس والسهم، والمبارزة، وألعاب القوى، والسباحة، والجودو، والتايكوندو، والجو جيتسو، والرماية. وسيتمكن الفائزون في النهائيات من كل المناطق في الدولة من المشاركة في برنامج تدريب وتطوير، ليتم تقييمهم من قبل محترفين في كل رياضة تمهيداً لاختيارهم للتجارب في الأندية بالدولة. 

الألعاب المدرسية
بطولة الألعاب المدرسية
دورة الألعاب المدرسية
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