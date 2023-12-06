أبطال السعودية يسيطرون على صدارة مهرجان «عيد الاتحاد»

الظفرة (الاتحاد)

أسدل الستار على مهرجان عيد الاتحاد، والذي نظمه نادي ليوا الرياضي في منطقة تل مرعب على مدار أربعة أيام لسباقات الاستعراض الحر للسيارات والاستعراض الرملي، الذي أقيمت آخر المنافسات من خلاله.

وفي منافسات الاستعراض الرملي، حقق المركز الأول في فئة «الستة سلندر» فهد إبراهيم بن قاسم من السعودية، وحل في المركز الثاني حمد بن موسى البلوشي من الإمارات، وحسين أحمد الشغب من السعودية، وفي فئة «الهالوكس» حقق المراكز الأولى من السعودية أحمد عبدالله الرومي، وحل ثانياً أحمد بن علي الحمد، وثالثاً معاذ صالح النفيسة.

وفي فئة «8 سلندر»، حقق المراكز الأولى من السعودية أيضاً بدر علي الحمد، وحل ثانياً حمد صالح النصيان، وثالثاً بندر منصور الحميدان.

وجاءت مشاركة الأبطال في الاستعراض الرملي كي تتجاوز 53 سيارة في مختلف الفئات، بالإضافة لمشاركة أكثر من 130 سيارة في الاستعراض الرملي كي يقارب عدد المشاركين 200 سيارة على مدار أربعة أيام متواصلة، احتفى بها التل بالحضور والمغامرين في مختلف المنافسات الرياضية القوية.

كرم الفائزين في الختام، محمد عمير المشغوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي وسلطان محمد المزروعي مدير الشؤون المالية في النادي ومنذر المنذري مسؤول لجنة السباقات.

من جهته بارك محمد عمير المشغوني للأوائل والفائزين في بطولات الاستعراض الحر والرملي كافة، كما هنأ مشاركة الأشقاء القوية من السعودية في الاستعراض الرملي، وما قدموه من مستوى عالٍ في المنافسات وقال: المشاركة المميزة للأبطال من السعودية تعكس المحبة التي يكنها الجميع لمنافسات مرعب، والحرص على التواجد في مقدمة المشاركين دائماً.

وأكد محمد المشغوني أن انطلاق المنافسات لمهرجان ليوا الدولي بعد ساعات من الآن ستكون باهرة كالمعتاد، وتؤكد المكانة القوية للمهرجان الذي ينظم منذ مواسم، ويحتل في قلوب كل المغامرين وعشاق البر مكانة خاصة، وقال: ننتظر بفارغ الصبر انطلاق مهرجان ليوا الدولي «الجمعة»، وبدء التحديات المختلفة في كل الفعاليات والأنشطة في مرعب.