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الرياضة

إشبيلية يكشف عن «الملعب الجديد» لـ 55 ألف متفرج

إشبيلية يكشف عن «الملعب الجديد» لـ 55 ألف متفرج
7 ديسمبر 2023 13:30

إشبيلية (الاتحاد)
أعلن نادي إشبيلية الإسباني، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن اعتماد مشروع بناء استاد رامون سانشيز بيزخوان الجديد، والذي سيتم فيه زيادة الطاقة الاستيعابية للملعب التاريخي إلى 55 ألف متفرج، بمنشأة ستكون عصرية تواكب تطور كرة القدم العالمية.
وأوضح النادي صاحب العدد القياسي بمرات التتويج بلقب الدوري الأوروبي «7 مرات» آخرها الموسم الماضي، أن الملعب الجديد سيكون في نفس الموقع الحالي بعد هدم الملعب السابق، للتمسك بتاريخ المكان وحي نيرفيون، واحترام اللحظات المجيدة التي قدمها الملعب الحالي لجماهيره.

 

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وفي الوقت نفسه، يجمع الملعب الجديد بين مظهر جديد وموارد جديدة وراحة جديدة لجماهير إشبيلية وللنادي، حيث يتطلع إلى تحويل الملعب الجديد إلى أحد أركان خطته الاستراتيجية.
الملعب الجديد لن يكون مكاناً بارزاً فقط للأنشطة الرياضية، ولكنه سيكون أيضاً مبنى بارزاً في مدينة إشبيلية، يرتبط بتاريخها الحضري الاستثنائي وثقافتها وتراثها.

إشبيلية الإسباني
الدوري الإسباني
الدوري الأوروبي
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