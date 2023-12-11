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الرياضة

بشيكتاش يطرد 5 لاعبين!

بشيكتاش يطرد 5 لاعبين!
11 ديسمبر 2023 16:16

 
إسطنبول (أ ف ب) 

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استبعد بشكتاش 5 لاعبين دوليين من صفوفه بينهم قائد منتخب الكاميرون فانسان أبو بكر، والدولي الجزائري رشيد غزال، بسبب الأداء المخيب للآمال، حسب ما أفاد خامس الدوري التركي لكرة القدم.
وقال بشكتاش في بيان «استبعد فانسان أبو بكر، والفرنسي فالنتان روزييه، والإيفواري إريك باييي، ورشيد غزال والكاميروني جان أونانا، عن الفريق بسبب سوء الأداء وعدم التوافق مع الفريق.
وكان الرئيس الجديد للنادي حسن أرات «64 عاماً» قال لوكالة فرانس برس، إنه مستعد للتخلي عن بعض من هؤلاء اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية إذا سنحت «فرص جيدة».
وقال لاعب كرة السلة ورجل الأعمال السابق الذي ترأس بشكتاش الأسبوع الماضي «أولويتنا هي بناء فريق أفضل، سنسد الثغرات في فريقنا خلال سوق الانتقالات الشتوية».
ويحتل فريق «النسور السوداء» المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، متأخراً بفارق 14 نقطة عن فناربخشه وجالطة سراي في صدارة الترتيب «40 نقطة لكل منهما».

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