«جو ستار» يُحلق بـ «ديربي الإمارات»



عصام السيد (أبوظبي)



لمع بريق المهر «عمار» لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، في الشوط الأول لمسافة 1600 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة»، على لقب بوابة العاصمة، وجائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:45:43 دقيقة.

جاء ذلك في الحفل الرابع، الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي، والذي تألف من 6 أشواط، بمشاركة 84 خيلاً تنافست على جوائز 540 ألف درهم.

وتُوج «جو ستار» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي وقيادة كريستيان ديمورو بطلاً لسباق «ديربي الإمارات» الشوط الخامس والرئيس لمسافة 2200 متر، على لقب «ديربي الإمارات» للخيول العربية الأصيلة «قوائم»، وجائزته 150 ألف درهم، بمشاركة 11 خيلاً، وسجل البطل 2:28:64 دقيقة.

وفاجأ «إل زد بيبي» لمطر علي صياح المنصوري، بإشراف سعيد الشامسي، وقيادة طيار علية، منافسيه بفوز مستحق في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة»، على لقب أبراج البحر، وجائزته 80 ألف درهم، ومسجلاً 1:46:78 دقيقة.

وخطف «أي اف رامي» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة كونور بيسلي، الأضواء وتفوق ببراعة على منافسيه في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ صفر إلى 90» على لقب أبراج الاتحاد وجائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:44:25 دقيقة.

وأظهر «ميمون ار اس» لسيف عشير المزروعي، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة كونور بيسلي «ثنائية»، مستوى خارقاً عندما تفوق، بفارق 5 أطوال عن أقرب منافسيه في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ صفر إلى 65»، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجائزته 70 ألف درهم.، وسجل البطل 2:31:36 دقيقة.

وكان مسك الختام المهر «توهوكو» لسلطان علي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كريستيان ديمورو «ثنائية»، بفوز خاطف في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة وجائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:24:01 دقيقة.

أكد المهندس علي الشيبه، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، إقامة فعاليات متنوعة في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة على مضمار النادي 15 فبراير المقبل، لأنها أمسية متميزة، وتحمل اسماً غالياً وعزيزاً على قلوبنا جميعاً.

وأشار إلى أن هناك خطة تطويرية يتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة، لتعزيز الاهتمام ببقية السباقات المدرجة على «روزنامة» النادي بمستوى أكبر يوازي أهمية السباقات الكبيرة التي يستضيفها النادي مثل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وجوهرة «تاج الشيخ زايد»، بما يتواءم مع استراتيجية النادي وأهدافه.

وأشاد الشيبه بالنجاح التنظيمي والفني لفعاليات كأس جوهرة تاج الشيخ زايد، وتضافر جهود الجميع و«فريق العمل»، سعياً لأفضل أمسية تتناسب مع قيمة ومكانة المناسبة، بمشاركة نخبة الخيول العالمية، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري الحاشد من جميع الفئات، وعن سعادته بالنجاح الذي حققته الأمسية، وتطلعهم للمضي قدماً بالوتيرة نفسها، سعياً لتحقيق أفضل درجات التميز التنظيمي في استضافة الفعاليات المختلفة.

وأعلن مدير عام نادي أبوظبي للفروسية وجود مبادرات وخطة متكاملة يتم الكشف عنها الشهر المقبل، وتنظيم مبادرات مجتمعية، تستهدف زيادة الحوافز لجمهور السباقات، لضمان تواجد أعداد إضافية، وقضاء أفضل الأوقات في النادي، تقديراً للدور الملموس لها في دعم نجاح الفعاليات التي يستضيفها النادي.

وقال:«نحرص على تبني أفضل الممارسات التي تقودنا إلى الواقع الذي نتطلع إليه بخصوص الجماهير، خاصة بعد الترتيبات الكبيرة التي شهدها النادي على مستوى البنية التحتية والمرافق والمنشآت، ولدينا مدرسة للفروسية، بالإضافة إلى نادٍ للفروسية أيضاً، ونسعى لتكامل الأنشطة بالنادي، وتحقيق تطلعات جميع فئات المجتمع».

شهد السباق وتوج الفائزين المهندس علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعيسى شريف المدير التجاري، وعضو اللجنة المنظمة لمضمار نادي أبوظبي للفروسية.