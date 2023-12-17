«جاب حداد» بطل كأس منصور بن زايد في الشارقة

عصام السيد (الشارقة)

حلق الجواد «جاب حداد» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي أُقيم ضمن السباق الثالث لمضمار الشارقة لونجين، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباقات في نادي الشارقة للفروسية والسباق، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي.

ولم يترك «جاب حداد» بإشراف عرفان إلهي، وقيادة رويستون فرنش، أي فرصة منافسيه، في السباق الذي جرى في الشوط الخامس، على لقب كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المخصص للخيول العربية الأصيلة، والمصنفة بعمر أربع سنوات وأكبر، لمسافة 1200متر، وجوائزه 100 ألف درهم، وسجل البطل 1:20:82 دقيقة.

وتفوق الجواد «مبيد» لإسطبلات الريف بإشراف جابر بيطار، وقيادة بيرناردو بينيرو، في الشوط الأول لونجين ميني دولشي فيتا من لونجين، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 1200متر، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وسجل البطل 1:19:00 دقيقة.

ومنح «زمام» الثنائية لإسطبلات الريف، والمدرب جابر بيطار، والفارس بيرناردو بينيرو، بفوز خاطف في الشوط الثالث على لقب لونجين سبريت فلايباك المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 2000 متر، وجوائزه 40 ألف درهم، وسجل البطل 2:25:72 دقيقة.

وخطف الجواد «اف يختم» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، جائزة الشوط الثاني على لقب لونجين ماستر كوليكشن، المخصص للخيول العربية الأصيلة «هاندكاب»، لمسافة 1000متر، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وسجل البطل 1:08:40 دقيقة.

ورغم انطلاقته من بوابة بعيدة، نجح الجواد «مختار» لإسطبلات الأصايل، بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة ريتشارد مولن في خطف لقب الشوط الرابع لونجين سبيريت زولو تايم «تكافؤ»، المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2000 متر، وجوائزه 40 ألف درهم، وسجل البطل 2:26:66 دقيقة.

وحصد «بيرفكت بالانس» لديزرت روز ريسنج، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة أندرو سلاتري، جائزة الشوط السادس والختامي على لقب لونجين كونكيست «تكافؤ»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 2000 متر، وجوائزه 40 ألف درهم، وسجل البطل 2:10:74 دقيقة.