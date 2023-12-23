راتب كبير و«شرط جزائي» لربط «النسر النيجيري»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يقترب النجم النيجيري فيكتور أوسيمين «24 عاماً» مهاجم نابولي الإيطالي من تمديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2025، لمدة عام آخر، وحتى عام 2026.

ويسمح العقد الجديد للاعب بأن يحصل على زيادة كبيرة في راتبه، وأن يتضمن العقد شرطاً جزائياً لرحيله إذا أراد ذلك مستقبلاً، ولم يكشف أي مصدر عن قيمة الراتب الجديد أو الشرط الجزائي.

وكان أوسيمين، خلال هذين العامين الآخيرين في «بؤرة اهتمام» العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وخاصة بعد تألقه اللافت الموسم الماضي، وقيادته الفريق للفوز ببطولة الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاماً.

وانتظاراً لتوقيع العقد الجديد، يواصل أوسيمين، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية الأفريقية هذا العام، اللعب، حيث سجل حتى الآن 8 أهداف في 17 مباراة لعبها بمختلف المسابقات، ومن المنتظر أن يشارك مع منتخب بلاده «نسور نيجيريا» في بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة، التي تنطلق في 13 ينايرالمقبل بكوت ديفوار.

ولم يكن الوضع وردياً بالنسبة لأوسيمين هذا العام 2023، إذ إنه ابتعد عن الملاعب لمدة أكثرمن شهر بسبب الإصابة، كما دخل في خلال مع ناديه بسبب بث «فيديو» يسخر منه عبرحسابات النادي على شبكات التواصل الاجتماعي، وهدد وكيله وقتها بمقاضاة النادي، يُضاف إلى ذلك أن أوسيمين كانت علاقته سيئة مع الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني السابق، الذي تمت إطاحته، وتعيين والتر ماتزاري بدلاً منه في منتصف نوفمبر الماضي، ما سمح بتحسن العلاقة بين اللاعب والجهاز الفني الجديد.

وأعلن أورليودي لورينتس رئيس النادي بنفسه خلال الساعات الأخيرة، عن اقتراب أوسيمين من توقيع عقد جديد، وهو ما بعث الارتياح في نفس أعضاء الجهاز الفني الجديد، حيث يمكنه الاعتماد في قادم المباريات على اللاعب الذي يمثل أهم كوادرالفريق الفائز بلقب الدوري الموسم الماضي.

ويحتل نابولي حالياً المركزالسادس في «الكالشيو»، بعد مرور 16 جولة، ويواجه في فبراير المقبل برشلونة الإسباني في مباراتي ذهاباً وعودة، بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.