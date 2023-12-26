الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«وود» يقطع «حبال الود» في الدوري الإنجليزي

«وود» يقطع «حبال الود» في الدوري الإنجليزي
26 ديسمبر 2023 19:22


لندن (أ ف ب)
عمّق نوتنهام فورست جراح مضيفه نيوكاسل والحق به الخسارة الثامنة له هذا الموسم بنتيجة 3-1 في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة و«البوكسينج داي» من الدوري الانجليزي لكرة القدم وبقي نيوكاسل بلا فوز في المباريات الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات، علما انّه تعرّض للخسارة خمس مرات في مبارياته السبع الأخيرة.
ويدين نوتنهام فورست بفوزه إلى لاعبه الدولي النيوزيلندي كريس وود (32 عاماً) الذي سجّل أهداف فريقه الثلاثة (45+1، 53 و60) بمواجهة فريقه السابق نيوكاسل الذي انتقل منه الصيف الماضي.
وكان السويدي إلكسندر إيزاك افتتح التسجيل لأصحاب الأرض (23) من ركلة جزاء.
وتجمّد رصيد نيوكاسل رابع الموسم الماضي عند 29 نقطة في المركز السابع مع احتمال كبير أن ينهي المرحلة بتراجع أكبر في ظل إمكانية أن يتجاوزه كل من مانشستر يونايتد الثامن (28) وبرايتون التاسع (27).
من جهته، تقدم نوتنهام فورست الذي حقق فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي عُيّن الأسبوع الماضي إلى المركز السادس عشر مؤقتًا حيث أصبح في رصيده 17 نقطة.
وهذا الفوز الأول لفورست في مبارياته الثماني الأخيرة والثاني فقط في آخر 15 مباراة، وخسر سانتو (49 عامًا) مباراته الأولى على رأس نوتنغهام امام بورنموث بنتيجة 2-3. 

أخبار ذات صلة
مدرب إيفرتون: أمام مانشستر سيتي أتجاهل الضجيج!!
مبابي ودي يونج على رادار «الشياطين»!
نيوكاسل
توتنهام
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
دخول حظر استيراد بعض نماذج ساعة آبل حيز التنفيذ في أميركا
الترفيه
دخول حظر استيراد بعض نماذج ساعة آبل حيز التنفيذ في أميركا
اليوم 19:55
«وود» يقطع «حبال الود» في الدوري الإنجليزي
الرياضة
«وود» يقطع «حبال الود» في الدوري الإنجليزي
اليوم 19:22
مدرب إيفرتون: أمام مانشستر سيتي أتجاهل الضجيج!!
الرياضة
مدرب إيفرتون: أمام مانشستر سيتي أتجاهل الضجيج!!
اليوم 18:53
حاكم أم القيوين يؤدى صلاة الجنازة على جثمان الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا
علوم الدار
حاكم أم القيوين يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا
اليوم 18:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©