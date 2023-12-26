«وود» يقطع «حبال الود» في الدوري الإنجليزي



لندن (أ ف ب)

عمّق نوتنهام فورست جراح مضيفه نيوكاسل والحق به الخسارة الثامنة له هذا الموسم بنتيجة 3-1 في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة و«البوكسينج داي» من الدوري الانجليزي لكرة القدم وبقي نيوكاسل بلا فوز في المباريات الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات، علما انّه تعرّض للخسارة خمس مرات في مبارياته السبع الأخيرة.

ويدين نوتنهام فورست بفوزه إلى لاعبه الدولي النيوزيلندي كريس وود (32 عاماً) الذي سجّل أهداف فريقه الثلاثة (45+1، 53 و60) بمواجهة فريقه السابق نيوكاسل الذي انتقل منه الصيف الماضي.

وكان السويدي إلكسندر إيزاك افتتح التسجيل لأصحاب الأرض (23) من ركلة جزاء.

وتجمّد رصيد نيوكاسل رابع الموسم الماضي عند 29 نقطة في المركز السابع مع احتمال كبير أن ينهي المرحلة بتراجع أكبر في ظل إمكانية أن يتجاوزه كل من مانشستر يونايتد الثامن (28) وبرايتون التاسع (27).

من جهته، تقدم نوتنهام فورست الذي حقق فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي عُيّن الأسبوع الماضي إلى المركز السادس عشر مؤقتًا حيث أصبح في رصيده 17 نقطة.

وهذا الفوز الأول لفورست في مبارياته الثماني الأخيرة والثاني فقط في آخر 15 مباراة، وخسر سانتو (49 عامًا) مباراته الأولى على رأس نوتنغهام امام بورنموث بنتيجة 2-3.