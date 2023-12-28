«السيتي».. العودة الصاخبة لأبطال العالم



عمرو عبيد (القاهرة)



كما قال «الفيلسوف» بيب جوارديولا مؤخراً، فإن «الأبطال» يراقبهم الجميع، قد تنتظر بعض الفرق هزيمتهم، بينما يستمتع آخرون بانتصاراتهم المدوية، وبدا الأمر حقيقياً بالتأكيد بعد أيام قليلة، حيث اهتمت كثير من الصحف العالمية بمتابعة أول ظهور لمانشستر سيتي، بطل مونديال الأندية، في «البريميرليج»، بعد التتويج العالمي، وجاءت «الريمونتادا» التي حققها «البلومون» في عقر دار إيفرتون، لتحتل أغلفة الصحف الإنجليزية، وكثير من الصحف الأوروبية أيضاً.

وعنونت «ميرور» غلافها بالقول «بلا رحمة»، حيث كتبت أن «أبطال بيب» أظهروا «قسوة» كبيرة في طريق العودة إلى «صراع اللقب» في الدوري الإنجليزي، ونجح «السيتي» في النجاة من التأخر والخوف من فقد نقاط جديدة، بعد تحويل النتيجة من 0-1 إلى 3-1 في نهاية «معركة جوديسون بارك»، وبصورة احتفال فودين مع رودري، كتبت «آي سبورت» عن «العودة الصاخبة» لأبطال العالم، حيث أشادت كثيراً بهدف فودين الرائع، الذي وصفته بـ«التحفة الفنية».



أما «ذا صن»، فاهتمت بالحديث عن جوليان ألفاريز، الذي قالت عنه إنه أحد «جواهر التاج السماوي» مع فودين، وقالت إن الأرجنتيني سجّل ركلة الجزاء الحاسمة على طريق تعديل النتيجة قبل زيادتها بوساطة البرتغالي برناردو سيلفا، وأكدت أن ألفاريز «المتخصص في التتويج» وفودين أعادا مانشستر سيتي إلى المنافسة الحقيقية في إنجلترا، كما اتفقت كل من «تليجراف» و«الجارديان» على أن «كتيبة بيب» قد عادت بالفعل إلى العمل الطبيعي في «البريميرليج»، بعد فترة توقف، وأن مربع الذهب يُعد الخطوة الأولى لـ«السيتيزن» للضغط على بقية المنافسين، وتحدثت «ذا تايمز» و«إكسبريس» عن «يد المساعدة» التي قدمها نجوم السيتي إلى فريقهم، خاصة فودين وألفاريز، إلا أن الأولى وصفت ركلة الجزاء التي أتت عبر لمسة اليد بأنها «مُثيرة للجدل»، في حين كتبت «ديلي ميل» أن السيتي يُزلزل العالم.

وإذا كان من الطبيعي أن تهتم الصحف الإنجليزية بعودة حامل اللقب طوال 3 سنوات إلى المنافسات بقوة، فإن الاهتمام بـ«البطل العالمي» شمل أغلب التغطية الأوروبية لـ«البوكسينج داي» الإنجليزي، حيث كتبت «لو فيجارو» الفرنسية أن «الزعيم» عاد إلى «الصراع» بكل قوة، أما «موندو ديبورتيفو» الإسبانية فقالت إن «السيتيزن» واصل تحقيق الانتصارات في غياب هدافه النرويجي، إيرلينج هالاند، بينما تحدثت «لاجازيتا» الإيطالية عن عودة الأبطال الكبيرة بـ«الريمونتادا المثيرة»!