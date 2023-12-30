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الرياضة

كوبر يرد على سبب استبعاد السومة!

كوبر يرد على سبب استبعاد السومة!
30 ديسمبر 2023 17:08

 
دمشق (أ ف ب) 

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أعلن الأرجنتيني هكتور كوبر، مدرب منتخب سوريا، تشكيلته التي تخوض نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة من 12 يناير و10 فبراير المقبلين.
وجاء إعلان كوبر خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أوضح خلاله أسباب اختياره للتشكيلة التي ضمّت 26 لاعباً، من بينهم 18 محترفاً في الخارج و8 محليين.
ويغادر منتخب سوريا الأحد إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي يلتقي خلاله ودياً مع قيرغيزستان 5 يناير، على أن يلتقي ماليزيا في الثامن منه في الدوحة.
ويلعب المنتخب السوري ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا، أوزبكستان والهند.
وضمّت التشكيلة ستة لاعبين جُدداً يمثّلون المنتخب للمرة الأولى، وهم المهاجم بابلو صباغ (اليانزا ليما البيروفي)، لاعب الوسط خليل الياس (سان لورينزو الأرجنتيني)، المهاجم أنطونيو يعقوب (أوسترس السويدي)، المدافع أيهم اوسو (هاكين السويدي)، الحارس مكسيم صراف (سيسكا موسكو الروسي) والمدافع المار إبراهيم (سكوندة السويدي).
وعن سبب استبعاده قائد المنتخب مهاجم العربي القطري عمر السومة، قال كوبر إنه اختار التشكيلة من اللاعبين الذين يفيدون المنتخب، مشيراً إلى أن كل اللاعبين عنده «سواسية».
وعن حظوظ سوريا في البطولة، قال: «عندنا حماس وتفاؤل للبطولة وسنقاتل للذهاب بعيداً».
وضمت القائمة لحراسة المرمى: إبراهيم عالمة (تشرين)، طه موسى (الفتوة)، مكسيم صراف (سيسكا موسكو الروسي)، أحمد مدنية (جبلة)، وللدفاع: أيهم أوسو (هاكين السويدي)، عمرو جنيات (الوحدة)، مؤيد الخولي (الجيش)، خالد كردغلي (الوحدات الأردني)، مؤيد العجان (الجيش)، ثائر كروما (الفتوة)، عبد الرحمن ويس (كالاتيا اليوناني)، عمرو الميداني (النصر الكويتي)، وللوسط: إبراهيم هيسار (بيلجرانو الأرجنتيني)، محمود الأسود (الكرامة)، ألمار إبراهيم (سكوندة السويدي)، خليل إلياس (سان لورينزو الأرجنتيني)، إيزاكيل العم (أرجنتيوس جوينر الأرجنتيني)، فهد اليوسف (الشرطة العراقي)، كامل حميشة (الكرخ العراقي)، محمد عثمان (لامفون التايلاندي)، وللهجوم: عمر خربين (الوحدة الإماراتي)، عمار رمضان (دونا جسكا السلوفلكي)، محمد الحلاق (العهد اللبناني)، أنطونيو يعقوب (أوسترس السويدي)، مارديك مارديكيان (الحمرية الإماراتي)، بابلو صباغ (أليانزا ليما البيروفي)

كأس آسيا
سوريا
هيكتور كوبر
عمر خريبين
عمر السومة
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