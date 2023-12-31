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الرياضة

رونالدو «كبير الهدافين» في العالم بـ«البصمة 54»

رونالدو «كبير الهدافين» في العالم بـ«البصمة 54»
31 ديسمبر 2023 11:06

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


أنهى البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو الذي يكمل في 5 فبراير المقبل 39 عاماً، عام 2023، بأكبر عدد من الأهداف، متفوقاً على جميع الهدافين في العالم، حيث سجل 54 هدفاً في 59 مباراة بمختلف المسابقات التي شارك فيها خلال العام، منها 44 هدفاً مع النصر السعودي، و10 أهداف مع منتخب بلاده.
وصل رونالدو إلى هذا الرقم، بعد أن سجل آخر أهدافه في العام، خلال مباراة فريقه أمام التعاون، والتي انتهت 4-1 لمصلحة «العالمي»، ضمن «الجولة 19» للدوري السعودي.
وتقدم رونالدو الهداف التاريخي لدوري الأبطال الأوروبي، على الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، بفارق هدفين، حيث سجل كل منهما 52 هدفاً، كما تقدم أيضاً على النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي، والذي سجل 50 هدفاً، بفارق 4 أهداف عن «الدون».
وذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، أن البعض حاول التقليل من قيمة أهداف رونالدو على اعتبار أنه سجل معظمها في بطولة دوري أقل مستوى من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، على أساس أن المنافسين لرونالدو في الدوري السعودي أقل قوة عنهم في أوروبا، بينما أشاد البعض الآخر بهذا الإنجاز الذي حققه رونالدو، وهو في هذه السن، أياً كان المكان الذي يلعب له.
وحرص رونالدو، بعد تسجيله الهدف 54 في مسيرته الكروية خلال العام، على أن يوجه رسالة إلى كل من يتساءلون عن موعد اعتزاله الكرة، ومتى «يخلع حذاءه»؟، قائلاً: أنا من يقرر ذلك، وأفعله في الوقت المناسب، ولكنني مستمر في الملاعب، طالما أن قدمي قادرتان على حملي، وما دمت أستمتع بهوايتي المفضلة في تسجيل الأهداف، سواء مع النصر أو منتخب بلادي.
ومن جانبه، ذكر موقع «ياهو سبورت» أن رونالدو استطاع أن ينفض عنه «غبار» الفترة السيئة التي أمضاها في مانشستر يونايتد، والتي انتهت بفسخ تعاقده مع «الشياطين الحمر» بالتراضي، والانتقال إلى الدوري السعودي في شتاء الموسم الماضي، ولم يحتج إلى أكثر من 6 أشهر للتأقلم على أجواء الدوري السعودي، وها هو يتألق منذ بداية هذا الموسم، ويعتلي صدارة هدافي الدوري برصيد 20 هدفاً، يليه في المركز الثاني أليكساندر ميتروفيتش لاعب الهلال «17 هدفاً». 

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وكان عبد الرازق حمد الله لاعب الاتحاد قد حصل على لقب هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 21 هدفاً، بينما جاء تاليسكا «النصر» في المركز الثاني «20 هدفاً»، على امتداد الموسم بأكمله، بينما وصل رونالدو إلى «الهدف 20» في نصف الموسم فقط.

الدوري السعودي
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
بايرن ميونيخ
باريس سان جيرمان
هاري كين
كيليان مبابي
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