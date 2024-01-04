3142 مشاركاً في جائزة «الإبداع الرياضي»

رضا سليم (دبي)



تستعد «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لتكريم الفائزين في «النسخة 12» للجائزة يوم الأربعاء المقبل، في حفل تكريم المبدعين بمدينة جميرا بدبي، وتضم القائمة 30 فائزاً في فئات الدورة الثانية عشرة للجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها، والأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للإبداع في المجال الرياضي.

وتضم قائمة الفائزين 12 رياضياً من الإمارات، و15 من الدول العربية، و3 من المستوى العالمي، من بينهم 26 فائزاً في الإبداع الفردي، واثنان في الإبداع الجماعي، ومثلهما في الإبداع المؤسسي.

وشهدت الدورة على مدار 12 نسخة، بداية من 2009 إلى 2023، تكريم 288 فائزاً، من بينهم 136 من الإمارات، و131 من الوطن العربي، و21 على المستوى العالمي، حيث تنوعت بين المستوى الفردي، والذي ضم 214 فائزاً، والمستوى الجماعي 23 فائزاً، والمؤسسي 51 فائزاً، وبلغت الجوائز على مدار «12 نسخة» 84 مليون درهم، وعدد المشاركين في جميع النسخ 3142 ملفاً، من بينهم 916 من الإمارات، و1988 من الدول العربية، و238 على المستوى العالمي.

وجاء أرقام الدورة 12، لترفع نسبة المشاركة إلى 33%، مقارنة بالنسخة 11، حيث بلغ عدد المرشحين 545، من بينهم 168 من الإمارات، و367 من الدول العربية، و10 من المستوى العالمي، وشملت الأعداد 456 ملفاً في فئة الإبداع الفردي، و35 في الإبداع الجماعي، و54 في الإبداع المؤسسي، ومن بين المرشحين 63 ملفاً لأصحاب الهمم، مقابل 428 للأسوياء، ومن بين الأرقام 361 مرشحاً من الذكور، مقابل 130 للإناث.

وشهدت «النسخة 12» أيضاً تقديم 435 ملفاً لأصحاب الإنجازات الرياضية، و26 ملفاً للاختراعات والابتكارات الرياضية، و30 ملفاً للإنتاج العلمي الرياضي، و54 مشروعاً ومبادرة.

من ناحية أخرى، أغلقت لجنة أمناء الجائزة تصويت الجمهور على فئة الناشئين على المستويين المحلي والعربي، ويتم الإعلان عن الفائزين في الحفل، حيث تضم القائمة المحلية، 6 رياضيين ناشئين، هم زمزم محمد الحمادي، لاعبة الجو جيتسو، والرامي سلطان صالح محمد، وحمد خالد العبدولي، لاعب التايكواندو، وسعيد محمود العوضي، لاعب الدراجات المائية، والهيام سيف البلوشي، لاعبة المبارزة، والسباحة ميرة عبدالله الشحي، وتضم قائمة الناشئين العرب، المصرية هنا جودة «تنس الطاولة»، والتونسية نور سحنون «التنس»، والسعودي عبدالعزيز السيف «الكاراتيه»، والجزائري عبد الرحيم مجاهد «الجودو»، والرباع السوري أحمد شماع، والمغربية ملاك العلامي «التنس».

الفائزون بالدورة الـ 12

جائزة الشخصية الرياضية الإماراتية: الشيخ عمار بن حميد النعيمي

جائزة الشخصية الرياضية العالمية: جياني إنفانتينو

جائزة الشخصية الرياضية العربية: الشيخ طلال الفهد الصباح

الإداري الإماراتي: عبد المنعم السيد الهاشمي

الرياضي الإماراتي: سالم الكتبي – خالد الشحي

الفريق الإماراتي: منتخب قفز الحواجز

المؤسسة الإماراتية: نادي دبي لسباق الخيل

الرياضي العربي: خديجة مرضي – غفران بالخير

الإداري العربي: محمد حسن الشمري

الحكم العربي: بشرى كربوب

المدرب العربي: وليد الركراكي

الفريق العربي: منتخب المغرب لكرة القدم

المؤسسة العالمية: الاتحاد الدولي لكرة السلة



الفئات التقديرية

رياضي حقق إنجازاً رفيع المستوى: حبيب نور محمدوف

رياضي مبدع من «فئة أصحاب الهمم»: نسيمة صافي

الإنجازات الرياضية المستدامة: سفيان البقالي

جائزة أفضل ناشئ محلي:

جائزة أفضل ناشئ عربي: