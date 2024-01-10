عبدالمنعم الهاشمي: الفوز بجائزة فارس العرب وسام شرف ودافع لمواصلة التميز



دبي (وام)

توجه عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «فارس العرب»، و«ملهم المبدعين» على تكريمه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي 2023، صباح اليوم في دبي عن فئة «الإداري الإماراتي»، مشيراً إلى أن هذا التقدير والتكريم «وسام شرف»، ودافع للتميز ومواصلة تحقيق رؤية الإمارات وقيادتها الرشيدة في الوصول إلى «الرقم واحد»عالمياً.

وأكد الهاشمي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، هو الداعم الأساسي والاستراتيجي لرياضة الجو جيستو، وحجر الزاوية للتميز والنجاح والألقاب العالمية، وتطوير منظومة اللعبة منذ تأسيسها، والقدوة الملهمة في التطور والريادة العالمية، وأن متابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتوجيهاته المستمرة، كانت ولا تزال لها أثر ملموس في الارتقاء بالطموحات، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز التطور في جميع المجالات، ورفع شأن اللعبة إلى المكانة العالمية التي حققتها.

وأضاف: التكريم بهذه الجائزة ليس لي وحدي ولكنه لكل فريق عمل الاتحاد، ولجانه وإداراته التنفيذية ومدربيه ولاعبيه، وهو تتويج للجهود الكبيرة من الجميع من أجل تحقيق الريادة العالمية وثمن الهاشمي حرص سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على حضور وتكريم الرياضيين، وقال: «رياضة الإمارات محظوظة بدعم شيوخها وقادتها، ومن المؤكد أن الدعم المستمر منهم يمثل ركيزة مهمة في التطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات، ومن أهم أسباب تميزها وتقدمها وتطورها».

وأشار إلى أن الرياضة الإماراتية مقبلة على مرحلة مهمة وكبيرة من الإنجازات والتميز في كافة مجالاتها، تتويجاً للدعم والاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة، بتطوير منظومة العمل وتمكين الرياضيين من تحقيق التطلعات الرياضية، والتنافسية العالمية، التي ترتقي بطموحات دولة الإمارات، ومكانتها المرموقة، وريادتها في مختلف المجالات.

وأشاد بتتويج خالد الشحي، وزمزم الحمادي في فئتي الرياضي الإماراتي، والرياضية الناشئة الإماراتية، تقديراً لمسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات والألقاب العالمية في بطولات الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة خلال السنوات الماضية، وقال إن هذا التميز والفوز بالألقاب يرسخ مسيرة الاتحاد، لتحقيق الأهداف المستقبلية، والمحافظة على المكتسبات، ومواصلة الفوز بالألقاب في البطولات.

وقال: «كل الثقة في أبناء دولة الإمارات لتحقيق المزيد من التميز في الجو جيتسو والألعاب القتالية المختلطة، والإنجازات قادمة في المستقبل، وحريصون على تأكيد ريادة دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، وتميز أبطالها، للوصول إلى الرقم واحد، وفيما يخص تميز بنت الامارات وصعودها إلى منصات التتويج في كل المحافل، فإنها أثبتت مجدداً أنها لا تحتاج إلا للفرصة والدعم حتى تبدع في كل المجالات، بما فيها الرياضات القتالية».

وعن أولويات الاتحاد في 2024 قال رئيس الاتحاد:«هدفنا واضح دائماً وهو تحقيق الرقم واحد، وصعود منصات التتويج في كافة البطولات التي نشارك فيها، فضلاً عن تحقيق أعلى معدلات النمو المستدام في مجالات نشر اللعبة واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال وتنظيم أكبر وأهم البطولات على المستوى العالمي».